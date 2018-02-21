Два члена русской мафии признали отмывание денег преступной организацией Петрова в Испании

Мариса Рекуэро, El Mundo

"Михаил Ребо и Леонид Хазин признали, что отмывали в Испании деньги, поступавшие от преступных деяний одной из важнейших в мире русских мафиозных организаций - так называемой "Тамбовско-Малышевской" ОПГ", - пишет El Mundo.

"В этом они признались во вторник в Национальной судебной коллегии Испании, которая судит их за организацию преступного сообщества и отмывание денег, после того, как заключили соответствующие сделки с прокуратурой", - поясняет журналистка Мариса Рекуэро.

"Ребо, партнер Александра Малышева - лидера этой организации - совместно с Геннадием Петровым (Малышев и Петров скрываются от правосудия) - признал, отвечая на вопросы представителя Антикоррупционной прокуратуры, что "в первые годы десятилетия 2000-х годов совершил несколько актов отмывания денег, происходивших из преступной организации Малышева", - говорится в статье.

"Со своей стороны, Леонид Хазин, который, как считается, управлял в Испании экономическими интересами другого лидера организации, Сергея Кузмина, признал в суде, что компании, подвергнутые проверке, "управляли деньгами, поступавшими от преступных деяний Кузмина", - говорится в статье.

На втором заседании по делу также дал показания Юрий Михайлович Саликов, пишет журналистка, поясняя, что он "считается другом и партнером Геннадия Петрова". "Отвечая на вопросы прокурора Хуана Каррау, Саликов подтвердил свои отношения с лидером "Тамбовской", признав, что был партнером Петрова "как минимум в двух обществах" (видимо, "акционерных обществах". - Прим. ред.).

"В этом смысле он также подтвердил встречи между Петровым, Малышевым и Кузминым в Испании, но отрицал, что знаком с Владиславом Матусовичем Резником, депутатом Госдумы, которого судят на том же процессе за предполагаемую связь с Петровым. Прокуратура обвиняет его в посредничестве между лидером организации и "самыми высокими инстанциями в России", передает автор статьи.

Источник: Инопресса