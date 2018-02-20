Суд над предполагаемыми членами российской ОПГ в Испании: смягчение наказания, линия защиты и письмо об угрозах прокурору

Испанская пресса освещает первое судебное заседание по делу лиц, которые оказались под следствием в ходе операции "Тройка" в 2008 году. Судебный процесс начался 19 февраля в Мадриде.

"Прокуратура снизит до двух лет тюрьмы наказание для двух членов русской мафии "Тамбовская" - таков заголовок статьи в La Vanguardia. "Прокуратура снизит срок тюремного заключения двум из 18 членов русской мафии "Тамбовская": Михаилу Ребо - до двух лет, а Леониду Хазину - до одного года семи месяцев, - после достижения с двумя обвиняемыми принципиальной договоренности о сделке со следствием на первом слушании в Национальной судебной коллегии", - сообщается в материале, подготовленном неназванными журналистами EUROPA PRESS. Прокуратура просит оштрафовать Ребо на 1,6 млн евро, а Хазина - на 26 тыс. евро.

"Адвокаты обвиняемых в этот первый день, посвященный предыдущим вопросам, попросили суд оправдать членов сети, которая действовала в Испании с 1996 года, и отменить обвинительное заключение; они утверждали, что в этом документе прокуратура не конкретизирует свои обвинения и сделала "копипаст" с отчета следователей. Прокуроры Хосе Гринда и Жоан Каррау, ведущие дело, ответили, что обвинения конкретизированы в их предварительном обвинительном заключении, занимающем почти 500 страниц, и тот факт, что они упоминаются чаще или реже, не означает меньшей тщательности со стороны прокуратуры", - говорится в статье.

"По версии прокуратуры, которая предъявляла обвинения 26 лицам, преступная группировка состояла из ранее судимых лиц, происходивших из России, к которым присоединились другие выходцы из США, Швейцарии, а также других стран ЕС, обосновавшиеся на Балеарских островах и в районах Леванте и Коста-дель-Соль. Сеть занималась, в том числе, такими делами, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, подделка документов, торговля влиянием, подкуп, противозаконный бизнес, контрабанда, торговля наркотиками, мошенническая "декапитализация" фирм, а также совершение преступлений против государственных финансов, угрозы и "заказные избиения", - пишет издание.

"Согласно обвинительному заключению прокуратуры, экономические доходы, получаемые обвиняемыми благодаря этим преступным деяниям, направлялись в Испанию при содействии юридических и финансовых консультантов, которые работали на организацию почти эксклюзивно, до того, что интегрировались в "многогранную" структуру "Тамбовской-Малышевской", - пишет издание.

"Для российского депутата Резника - пресс-служба у подножия скамьи подсудимых" - так описывают заседание журналисты ABC Крус Морсильо и Пабло Муньос.

"Экономическое и политическое могущество Владислава Резника, бывшего председателя комитета по кредитным учреждениям и финансовым рынкам в России, члена партии Путина ("Единой России") и депутата Думы, стало очевидным в первый день разбирательства в Национальной судебной коллегии, где его и еще 17 человек судят по обвинениям в организации преступного сообщества и длительном правонарушении, выраженном в отмывании денег. Его защищает престижная юридическая фирма Cuatrecasas, в отделении суда также присутствовала пресс-служба, работающая на Резника и его жену Диану Гиндин до того, как они сделали заявления. Согласно версии, распространяемой агентством Llorente y Cuenca, супружескую пару судят ввиду "неблагоприятной путаницы", это дело сравнивают с делом российского адвоката Гофштейна, которого судили и оправдали (его защищала та же юридическая фирма)", - говорится в статье.

"Другая любопытная деталь первого дня процесса - то, что в отделении Коллегии в Сан-Фернандо-де-Энарес присутствовало больше российских, чем испанских журналистов, поскольку в России операция "Тройка" привлекла интерес; в большинстве случаев ею интересуются, чтобы обвинять испанскую прокуратуру в том, что она не располагает "вескими доказательствами". В глазах определенных СМИ Резник и его жена Диана Гиндин, чей дом на Мальорке покрывается слоем пыли с 2008 года, являются обвиняемыми из-за того, что "имеют одно гражданство с лицами, которые могли быть сочтены связанными с преступными организациями". Адвокаты юриста Хуана Антонио Унтории, который принес часть их инвестиций им и авторитету Геннадию Петрову (находящемуся в бегах), попросили отложить судебное заседание, поскольку ни Петров, ни его жена не явились. Прокуратура возразила, что отсутствие в распоряжении правосудия лиц с большими экономическими возможностями - это нормально, но это не препятствует суду над другими", - пишет издание.

"Спустя 9 с половиной лет после операции "Тройка" суд над "Тамбовской" - преступной организацией российского происхождения, которая в 90-х обосновалась в Испании, - начался с сюрприза", - пишут авторы. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Хосе Гринда и Жоан Каррау представили на суде новое доказательство: письмо Консуэло Мадригаль, которая на тот момент была генпрокурором Испании, к секретарю МВД Испании Франсиско Мартинесу. "В этом документе Мадригаль подробно сообщает, что прокурор Гринда и члены его семьи, "среди которых есть несовершеннолетние", получили "прямые угрозы", исходившие от членов "Тамбовской", а конкретно от одного из ее предполагаемых руководителей Илиаса Трабера, на имя которого выдан европейский ордер на розыск и поимку", - говорится в статье.

"Перед лицом этого реального нажима адвокат одного из обвиняемых Кирилл Юдашев упрекнул прокуратуру за то, что она представила документ в суд, и раскритиковал ее за использование стратегии "клевещи - что-нибудь да останется", - говорится в статье. "Вы обвинили в клевете генпрокурора", - ответил ему Гринда.

Издание сообщает, что перед судом предстали 18 человек. О Резнике и Гиндин авторы пишут так: "Оба - друзья и партнеры Петрова, их связывали общие праздники и пребывание на Мальорке, и даже гесторы. Собственно, это Петров продал супругам их дом на острове. Илиас Трабер (тот, кто, по версии прокуратуры, угрожал Гринде), известный как "Антиквар", Петров и Резник совместно пользовались частным самолетом, по версии следствия. Трабер не является обвиняемым, так как с него так и не удалось снять показания", - говорится в статье.

Среди обвиняемых - 11 россиян, 6 испанцев и один немец, сообщает газета.

El Mundo выносит в заголовок тему запугивания: "Прокурор, расследующий деятельность русских мафий в Испании, заявил об угрозах себе и своей семье". Журналистка Мариса Рекуэро сообщает: генпрокурор Мадригаль в своем вышеупомянутом письме к Мартинесу "выразила свою обеспокоенность "судимостями и деяниями", которые приписываются этой организации, подчеркнув в этой связи "особенно тревожный характер" угроз".

Между тем большинство адвокатов обвиняемых попросили суд отменить обвинительное заключение прокуратуры, раскритиковав его за "отсутствие конкретики, расплывчатость и неточность", а также заявив, что в нем "не сообщается о наказуемых деяниях и нарушено право на получение информации от обвинения", пишет автор, цитируя слова "адвоката Светланы Васильевой, считающейся секретаршей Петрова".

"Той же линии придерживалась в своих высказываниях защита депутата Владислава Матусовича Резника и его жены Дианы Гиндин, сравнившая обвинительное заключение Антикоррупционной прокуратуры с обвинительным заключением, которое Народная партия подала по делу Filesa (делу о нарушениях при финансировании в Испанской социалистической рабочей партии) и которое было отвергнуто Второй коллегией Верховного суда ввиду его некорректности", - говорится в статье.

"Не существует никаких доказательств, которые демонстрировали бы незаконные связи между г-ном Резником и г-жой Гиндин с членами какой-либо преступной организации", - объявили супруги в понедельник в специальном заявлении. "Оба - профессионалы с долгим опытом, и все их имущество должным образом декларировано, даже в документах публичного характера в связи с парламентской деятельностью г-на Резника", - подчеркнули они.

Источник: Инопресса