На Донбассе каждая минута была пыткой

Симоне Бруннер, Wiener Zeitung

Историк Игорь Козловский почти два года находился в плену у пророссийских сепаратистов в Донбассе и был отпущен в 2017 году. У него взяла интервью корреспондентка австрийского издания Wiener Zeitung Симоне Бруннер.

"Первый месяц я провел в подвале спецслужбы. Там было невыносимо. Сырой подвал, только один прием пищи в день, не было кровати и туалета. На допросах мне надевали на голову мешок, меня били и приставляли пистолет к виску", - рассказал Козловский.

"В чем вас обвиняли?", - спросила корреспондентка.

"В чем только ни обвиняли: экстремизм, терроризм, шпионаж. Целый год они искали доказательства, и ничего не нашли. Поэтому они придерживались версии с двумя гранатами ("Козловский был обвинен в попытке взорвать памятник Ленину в Донецке", - поясняет журналистка.). Мне абсолютно открыто сказали, что меня взяли в плен из-за моей проукраинской позиции, которую я никогда и не скрывал. Меня обвиняли в том, что я якобы воспитал целое поколение, которое вышло на улицы в поддержку Украины и против так называемой "Донецкой народной республики", - заявил историк.

Говоря о сегодняшней ситуации в Донецке, Козловский отметил: "Российская пропаганда имеет большое влияние. Многие люди пытаются игнорировать плохое. Некоторые все еще надеются на присоединение к России. Такая позиция, разумеется, абсолютное заблуждение. Большинство просто выжидает".

"Киев все чаще обвиняют в том, что он уже отказался от граждан оккупированных районов", - заметила журналистка.

"К сожалению, многие возможности были упущены. Тем не менее украинское государство вступается за эти территории. (...) Но это правда: чем дольше длится конфликт, тем сложнее становится ситуация. Проблема заключается в том, что завоевать обратно нужно не только территорию, но и душу людей", - считает Козловский.

"Блокада неэффективна. Блокада работает только тогда, когда ее соблюдают все стороны. Но, когда имеется граница с Россией протяженностью несколько сотен километров, блокада является относительной. Она еще больше отчуждает эти районы от Украины, и это опасно", - говорит историк об установленной Киевом год назад товарной блокаде Донбасса.

"В Донецке есть и проукраинские взгляды. Вы просто не можете их открыто выражать из-за тоталитарной системы", - подчеркнул Козловский.

"Известно, что все структуры, которые там имеются, управляются напрямую из Москвы. Существуют кураторы для каждого министерства, для каждого ведомства, для каждой структуры. Это и не скрывается. Оружие, товары, деньги - все идет из России", - сказал историк о российском контроле на территории ДНР.

"Конечно, я хочу, чтобы конфликт был скоро разрешен. Однако нам предстоит еще очень длинный путь. Нам нужно сделать все для того, чтобы люди здесь, на свободной украинской территории, жили лучше, чем там. Чтобы развеялись последние сомнения о том, где жизнь лучше. Но сейчас первостепенным является освободить всех пленных. Сейчас готовится новый обмен пленными. Я надеюсь, что его не будут снова переносить: в плену каждая минута как пытка. Часы превращаются в дни", - сказал собеседник издания.

Источник: Инопресса