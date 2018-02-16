Ходорковский не хочет стать президентом, но может поддержать Собчак

Associated Press, Daily Mail

"Михаил Ходорковский, российский олигарх, сделавшийся диссидентом, говорит, что не заинтересован в том, чтобы сменить Владимира Путина на посту президента, но может поддержать телезвезду Ксению Собчак на президентских выборах в следующем месяце", - говорится в статье, подготовленной неназванными журналистами Associated Press и опубликованной в Daily Mail. Издание поясняет, что в четверг Ходорковский дал интервью Associated Press.

"Он сказал, что движимые политическими мотивами санкции США и ЕС против России не срабатывают, а также предостерег, что в ближайшем будущем отношения Путина с США вряд ли улучшатся", - говорится в статье.

"Он сказал, что по большому счету хочет, чтобы в России была новая политическая система в целом", - говорится в статье.

"Увы, ни один человек, который хочет прийти и заменить собой Путина, не является решением", - сказал он. "Вместо этого он призвал к постепенным реформам в сторону парламентской демократии", - говорится в статье.

В интервью была затронута тема президентских выборов 18 марта в России. Ходорковский "говорит, что это в любом случае "не выборы", так как результат известен всем. И все же он призывает людей встать с диванов и проголосовать", сказано в материале.

"Ходорковский намекнул, что склоняется к тому, чтобы остановить выбор на Собчак, но призвал, чтобы она вначале прояснила свои позиции", - пишет издание.

"Не знаю, проголосую ли я за нее либо вычеркну всех и напишу: "Мне надоел Путин", - сказал Ходорковский.

"Ходорковский не считает, что лидер оппозиции Алексей Навальный - это решение, обвиняя его в попытках стать "добрым царем" вместо реформирования политической системы России", - говорится в статье.

Будет ли Ходорковский баллотироваться на президентских выборах в 2024 году? Он сказал: "Я против того, чтобы кто угодно баллотировался, чтобы заменить собой Путина. Я думаю, что эта позиция обречена".

Источник: Инопресса