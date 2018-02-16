Как Трамп может нажать на кнопку перезагрузки санкций против России?

Дэниел Фрид и Брайан О'Тул, Politico

В статье для Politico эксперты Атлантического совета Брайан О'Тул и Дэниел Фрид, в прошлом координатор санкционной политики Госдепартамента, пишут, что администрация Дональда Трампа еще может продемонстрировать серьезное отношение к санкциям против России.

Они отмечают, что прошлым летом Конгресс дал "мощный инструмент для борьбы с российской агрессией", приняв закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", или CAATSA. В разделе 241 закона содержался призыв к администрации до 29 января представить доклад по сути о структуре власти Владимира Путина. Однако администрация направила Конгрессу и журналистам список, по-видимому, скопированный с Kremlin.org и рейтинга богатых россиян Forbes.

"Эта небрежность рикошетом ударила по Вашингтону и поначалу вызвала усмешки в Москве, а российские рынки, упавшие в ожидании доклада, восстановились со вздохом облегчения", - пишут Фрид и О'Тул.

"Но теперь, когда дым рассеялся, администрация, похоже, действительно составила настоящий продуманный "кремлевский доклад", - сообщают авторы статьи. Министерство финансов публично призналось в существовании отдельного засекреченного доклада и намекнуло на то, что список этот серьезный. В том же заявлении от 1 февраля администрация объявила о будущих санкциях на основе этого доклада.

Фрид и О'Тул при этом призывают вводить новые санкции, держа в уме ясную политическую цель. "Мы советуем пока повременить с новыми санкциями, связанными с Украиной. Их нужно принимать, когда и если США - ориентируясь на своего уполномоченного по украинскому кризису, посланника Курта Волкера, и его консультации с европейцами - придут к выводу, что санкции - правильный ответ на сопротивление России текущим переговорам или эскалацию насилия на Украине", - пишут эксперты.

"Если на другом конце страны российские предприятия нарушают резолюции Совбеза ООН по Северной Корее, их нужно тут же подвергнуть санкциям. Но о том, что кто-то из "кремлевского доклада" или других агентов Кремля связан с этой деятельностью, не сообщалось", - добавляют аналитики.

"Вместо этого мы рекомендуем администрации первым делом выяснить, была ли какая-либо связь - прямая или косвенная - между лицами из "кремлевского доклада" или другими россиянами и вмешательством России в демократический и избирательный процесс в США. Сюда относится и российская дезинформация (использование ботов, троллей или киборгов) в американских соцсетях", - пишут Фрид и О'Тул.

"Значимые санкции за вмешательство в выборы и вторжение в киберпространство в Москве восприняли бы как предупреждение русским о том, что США едины в защите своей демократии и что цена за новые попытки вмешаться, например, в промежуточные выборы в 2018 году может быть еще более высокой", - отмечается в статье.

"Меры против некоторых россиян из секретного списка были бы выгодны еще и потому, что донесли бы до Москвы мысль о том, что ее веселье по поводу неловко составленного открытого списка было неуместным и что США при этом и любом другом президенте не намерены становиться простачком. Быстрые действия также дадут понять, что в будущем в ответ на дурные действия России США могут взяться и за других названных в "кремлевском докладе", - подчеркивают авторы.

Источник: Инопресса