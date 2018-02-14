Макрон: "Франция нанесет удар", если будет доказано применение химического оружия в Сирии

Корреспонденты, Daily Telegraph

"Во вторник президент Макрон заявил, что "Франция нанесет удар", если в сирийском конфликте применяется химическое оружие против гражданских лиц, что нарушает международные договоры, но сказал, что пока не видел доказательств в пользу этой версии", - сообщае The Telegraph в статье, подготовленной неназванными репортерами этой газеты.

"В мае прошлого года Макрон сказал, что применение химоружия представляло бы собой "красную черту", - говорится в статье. - В телефонном разговоре с российским президентом Путиным в пятницу он выразил обеспокоенность тем, что есть признаки применения бомб с хлором против гражданских лиц в Сирии".

"По вопросу химоружия я установил "красную черту", и я эту "красную черту" подтверждаю, - сказал Макрон журналистам. - Если у нас будут обоснованные доказательства применения химических вооружений, запрещенных договорами, мы нанесем удар по месту, где они изготовляются".

"На сегодняшний день наши ведомства, наши вооруженные силы не установили, что химические вооружения, отвечающие формулировкам в договорах, применялись против гражданского населения", - добавил он.

Источник: Инопресса