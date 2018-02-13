Охота за Нобелевской премией мира

Йенс Вайнрайх, Der Spiegel

Томас Бах является мировым спортивным функционером высшего ранга, однако, кажется, немцу этого недостаточно: за счет Игр в Южной Корее Бах хочет приблизиться к более значимой цели, полагает Йенс Вайнрайх, корреспондент Der Spiegel.

"Делай благое и рассказывай об этом. Каждый день. Не переставая", - пишет журналист о пиаре МОК. Так, на недавней встрече с журналистами в лобби отеля InterContinental Alpensia Анджела Руггиеро, возглавляющая комиссию спортсменов МОК, выразила мнение, что было бы здорово, если бы объединенная хоккейная команда Кореи была номинирована на получение Нобелевской премии мира.

"Этот эпизод дает понять, что следующий большой проект руководства МОК - охота за Нобелевской премией мира", - уверен автор.

Руггиеро уже не раз поддерживала Баха. Например, в 2017 году она обличила как изменницу главу комиссии WADA Бекки Скотт, которая критиковала непоследовательную политику МОК в деле о российском допинге.

Сам Томас Бах, после того как объединенная корейская женская сборная по хоккею потерпела поражение от Швейцарии, заявил в присутствии сестры диктатора Ким Чен Ына о том, что спортсменки не должны отчаиваться, ведь их выступление на ледовой арене служит "более высокому делу", передает Вайнрайх.

"Ни один президент МОК не ставил политику выше спорта настолько отчетливо, - говорится в статье. - Четыре года назад, когда Владимир Путин, принимавший Олимпиаду, во время соревнований в Сочи готовил аннексию Крыма, Бах предательски молчал. Вместо того чтобы выбирать смелые слова, он веселился вместе с Путиным и хвалил невероятно дорогие Игры. О миротворческих поступках тех дней ничего не известно. Однако в Корее Бах выдает себя за ангела мира уже не первый месяц. При этом президент и его организация значительно утратили авторитет в демократических странах".

На упомянутой встрече с журналистами в отеле присутствовал и бывший канцлер ФРГ, высокооплачиваемый лоббист "Газпрома" Герхард Шредер, который встретил в Пхенчхане много друзей, в частности российского миллиардера Алишера Усманова, президента Международной федерации фехтования (FIE). Он, как и Шредер, относится к "газпромовским людям", приближенным к Путину, пишет журналист.

"Бах и его окружение снабжают своим пиаром всех желающих его услышать", - отмечает автор.

"Бах охотнее всего видит себя исполняющим великую миссию хранителя олимпийских идеалов и мира во всем мире", - продолжает журналист. При этом в МОК тщательно фиксируют встречи Баха с главами государств и правительств, и, согласно этим данным, Бах уже встретился с более чем 200 главами государств и премьер-министрами и многих наградил Олимпийскими орденами. С Путиным и с Си Цзиньпином, главой КНР и КПК, у Баха хорошее взаимопонимание. Однако некоторые западные лидеры, в том числе Барак Обама и Ангела Меркель, не слишком хотят иметь дело с президентом МОК, пишет Вайнрайх.

"В Корее же, как на Севере, так и на Юге, Бах может отвести душу в качестве ангела мира", - отмечает журналист.

Ведущие спортивные функционеры на протяжении десятилетий пытаются добиться Нобелевской премии мира. Наставник Баха Хуан Антонио Самаранч, несколько лет являвшийся президентом МОК, даже нанял в 1993 году рекламное агентство для оказания влияния на Нобелевский комитет, что в итоге выставило МОК и самого Самаранча на посмешище, говорится в статье.

Тем не менее, никогда раньше олимпийские события не были настолько перегружены политикой, как на этот раз. И это отвечает повестке дня МОК, пишет автор.

Источник: Инопресса