Зимняя Олимпиада в Пхенчхане, как всегда, не совсем всеобщая

Несмотря на рекордное число участников - 92 делегации, полученное путем приглашения спортсменов низкого уровня, зимняя Олимпиада 2018 года остается, по сути, Играми 20 стран, пишет журналист Liberation Батист Бутье.

В статье говорится: "91 страна и более 160 российских спортсменов, выступающих под олимпийским флагом - итого, 92 делегации будут дефилировать в пятницу на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Никогда еще их не было так много, и МОК не отказывает себе в удовольствии этим кичиться. Но что на самом деле стоит за такой всеобщностью? В состав МОК входят 206 национальных олимпийских комитетов, и 204 из них приняли участие в летней Олимпиаде в Рио в 2016 году. А значит, в Пхенчхане их меньше половины, то есть дела обстоят не так уж радужно".

МОК говорит: чтобы войти в олимпийскую программу, тот или иной вид спорта должен "широко практиковаться во всем мире". "Можно как минимум усомниться в соблюдении этого критерия, когда видишь список 102 дисциплин, по которым пройдут соревнования в Пхенчхане. Присутствие пресловутых 92 делегаций в Южной Корее плохо маскирует реальность зимних видов спорта, которые практикуются на высоком уровне лишь в горстке стран", - считает автор.

Если изучить турнирную таблицу различных чемпионатов мира 2017-2018 года по горным лыжам, биатлону, прыжкам с трамплина и другим видам спорта, заявленным в программе Игр, становится ясно, что спортсмены представляют далеко не все страны: это мужчины и женщины из 21 страны по горным лыжам, из 31 страны по санному спорту, из 42 стран по сноуборду, отмечает журналист.

Реальность горных лыж, как и лыжных гонок, весьма прозаична: десяток стран-фаворитов, десяток других, пытающихся выжить и оказать достойное сопротивление - и "до свидания", указывает Бутье. "Констатация этого факта становится еще более эффектной, если в списке из 92 делегаций, присутствующих в Пхеньяне, уточнить количество спортсменов в каждой: всего на 20 стран приходится 80% из примерно 3 тыс. спортсменов, приглашенных на южнокорейское событие. И каждый четвертый атлет, получивший право на участие в этих Играх, является канадцем, швейцарцем, русским или американцем", - говорится в статье.

"Таким образом, зимняя Олимпиада - это, прежде всего, соревнования для богатых стран, а не для стран горных и снежных (так, Великобритания выставила в восемь раз больше участников, чем Чили), и, если понадобится снова убедиться в отсутствии всеобщности на Олимпиаде, достаточно рассмотреть таблицу медалей, - продолжает автор. - В Рио, на последней летней Олимпиаде, 86 стран увезли с собой как минимум одну медаль, то есть чуть меньше половины участвующих делегаций. На последней зимней Олимпиаде в Сочи таблица медалей показала рекордные 26 стран: такого не было с... 1920 года".

Источник: Инопресса