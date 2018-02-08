Саакашвили: "Атакуя меня, Порошенко снова вывел меня на авансцену"

Себастьян Гобер, Libération

В понедельник истек срок ночного домашнего ареста экс-президента Грузии, который тягается с украинской властью. Он намерен сыграть важную политическую роль для того, чтобы сделать из Украины "жизнеспособную страну", и изобличает господство олигархов. Интервью с Михаилом Саакашвили записал корреспондент Liberation в Киеве Себастьян Гобер.

"Несколько недель вас таскали из одного суда в другой по делам, длящимся без конца. Как объяснить столько накопившихся обвинений?" - спросил журналист.

"Все знают, насколько эти дела нелепые и необоснованные. Прежде всего, это демонстрация дилетантства украинских властей! - заявил Михаил Саакашвили. - Они попытались избавиться от меня без предупреждения, отобрав украинское гражданство, и с этого момента стали совершать множество ошибок. То, как они попытались помешать мне перейти через границу, давление на моих сторонников, полицейские операции, затем обвинения в государственном перевороте... Только сумасшедший может подумать, что я агент ФСБ! Я, человек, который борется с Путиным много лет... На каждом заседании судьи выдумывают доказательства и нарушают процедуры. Это абсурд: Украина старается уйти от России, но власти лишь имитируют российский стиль избирательного и скорого правосудия! Но я верю: на Украине это никогда не сработает".

"Если вы придете к власти на Украине, вы примените те же методы, что и в Грузии?" - поинтересовался журналист.

"Украина нуждается в генеральной уборке! - ответил экс-президент Грузии. - Это государство неработоспособное и самое бедное в Европе, если брать ВВП на душу населения. Почему? Потому что семь олигархов взяли в заложники все богатство страны исключительно для собственного обогащения. Но я не делаю ставку на массовые репрессии, на то, что надо всех посадить за решетку. Олигарх в тюрьме будет использовать свои СМИ, подконтрольных ему депутатов, свои деньги, чтобы отравить жизнь реформаторам. Если же он будет на свободе, но без денег, это приемлемо".

"Вы ведете открытую войну против Петра Порошенко, вашего старого университетского товарища 1980-х годов. Почему именно с ним?"- спросил интервьюер.

"После обретения независимости в 1991 году Украина управляется неким административным советом олигархов, которые сами назначают президента, премьер-министра и других. Эти олигархи позиционируют себя как "бизнесмены", но, по сути, это субъекты, вредные для предпринимательства. Они ведут себя как акулы в аквариуме, пожирающие мелких рыбок. Но между собой акулы не дерутся и считаются с этим административным советом. Порошенко стал первым самопровозглашенным директором и президентом одновременно. И вот теперь он решает, что больше не хочет такого олигарха, как Дмитрий Фирташ или Игорь Коломойский... Он хочет навязать себя в качестве единственного олигарха", - уверен собеседник издания.

"Единственное, что сделал Порошенко, - это либерализация Шенгенского визового режима для украинцев! Он принялся проводить структурные реформы, такие как здравоохранение, образование, децентрализация. Но это не настоящие реформы! Все это одна лишь видимость, и результат очевиден: мы говорим о хорошем экономическом росте, в то время как он намного ниже, чем среднеевропейский и среднемировой. Но Украина не может выжить без значительного роста. Правительство непопулярно; в некоторых регионах наблюдаются сильные сепаратистские тенденции. Без экономического роста существует опасность для гражданского мира, как и реальная угроза балканизации страны", - сказал Саакашвили.

"Невозможно изменить общественные институты путем уличных выступлений. Но, когда я стал нападать на Порошенко как на человека, блокирующего перемены, люди вышли на митинги. По последним опросам, моя партия "Движение новых сил" набирает от 6 до 7%. Мы можем войти в парламент, - полагает Саакашвили. - Для партии, которая не фигурировала на политической карте еще полгода назад, это совсем неплохо. Это показывает, что Порошенко довольно слаб. Он стремится все контролировать. Но, атакуя меня, он снова выдвинул меня на авансцену".

"Я готов быть сожженным на площади, если это поможет продвинуть Украину вперед. Я не могу баллотироваться на президентских выборах. Но, если я смогу помочь выдвинуть на политическую сцену нового единого кандидата, это будет большим успехом. Моя высшая цель - чтобы Украина добилась успеха!"- заявил Саакашвили.

"Если Украина потерпит неудачу или останется в состоянии стагнации, Путин уничтожит эту страну. То есть весь регион, включая Грузию, исчезнет с независимого геополитического пространства. Для меня это шанс превратить вторую постсоветскую страну в пример успеха. Пусть в судах, где угодно, я буду сражаться до конца", - сказал Саакашвили.

Источник: Инопресса