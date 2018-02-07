Своим законом о Холокосте Польша рискует создать дипломатический кризис

Мерет Бауманн, Neue Zürcher Zeitung

Президент Польши подписал проект спорного закона о Холокосте, несмотря на критику со стороны Израиля и США, сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Реформа, представляющая собой поправку к закону об Институте национальной памяти, предусматривает в целях "сохранения доброго имени Польши" наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет для тех, кто будет "вопреки фактам" приписывать "польскому народу и польскому государству ответственность или причастность к преступлениям Третьего рейха", передает издание.

Возможное сокрытие преступлений, совершенных поляками во время нацистской оккупации, критикует в первую очередь Израиль. "Бесспорным является тот факт, что едва ли какая-либо другая страна пострадала во время Второй мировой войны так, как Польша с 6 млн жертв, а также то, что многие поляки пытались спасти евреев. (...) Однако поляками совершались и преступления, будь то преступления из-за подстрекательства, страха за собственную жизнь или антисемитских взглядов", - отмечает автор публикации Мерет Бауманн, напоминая о погроме в Едвабне в 1941 году, жертвами которого стали 400 евреев.

"В действительности политика в отношении истории относится к ключевым темам правительственной партии "Право и справедливость" (PiS), при этом старания вокруг позитивного отношения к собственной истории должны укрепить национальную идентичность. С этой целью в первую очередь поддерживается представление Польши как героической нации, в то время как поражения и промахи замалчиваются", - пишет журналист.

"Для правительства в Варшаве в случае с данным законом речь идет не менее чем о защите справедливости. Для этого оно даже сознательно идет на тяжелый кризис в отношениях с Израилем", - считает автор. Так, скандалом обернулся запланированный визит израильского министра образования Нафтали Беннета в Польшу: как написал министр в своем Twitter, польское правительство отменило его визит, потому что он упомянул об ответственности польского народа за преступления.

Источник: Инопресса