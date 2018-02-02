Европейские дипломаты подчеркивают ухудшение ситуации в Иерусалиме

Петр Смолар, Le Monde

Доклад, с которым ознакомилось издание Le Monde, рекомендует принять более строгие меры против израильских поселений и нарушений прав палестинцев, пишет журналист Петр Смолар.

Администрация Трампа покончила с международным консенсусом по израильско-палестинскому конфликту, основанным на праве и резолюциях ООН, однако Евросоюз по-прежнему стремится оставаться его надежным хранителем. Таковы директивы, отстаиваемые главами местных представительств ЕС в ежегодном докладе, посвященном Иерусалиму. В четверг 1 февраля этот конфиденциальный документ должен быть представлен в Брюсселе государствам-членам ЕС, говорится в статье.

В насыщенном фактами, точном, еще немного сыром документе развернуты все области повседневной жизни: транспорт, строительство, учеба, экономика, насилие и т.д. Он выявляет жестокую картину "давно проводимой израильской политики экономической, политической и социальной маргинализации палестинцев в Иерусалиме", передает журналист.

В докладе сказано, что решение Дональда Трампа от 6 декабря 2017 года о признании города столицей Израиля представляет собой "основополагающий поворот в американской политике".

Новшество этого документа состоит в различных политических рекомендациях, адресованных государствам-членам ЕС, которые прочитываются между строк в качестве ответа на беспрецедентную снисходительность Вашингтона в отношении еврейского государства. Любая региональная или международная инициатива, уточняется в нем, должна включать цель определения Иерусалима как столицы двух государств, отмечает Смолар.

Также необходимо оказать поддержку "правозащитникам в Восточном Иерусалиме", чтобы лучше их защитить. В документе отмечается, что начиная с 2000-х годов Израиль "не прекращает постоянные гонения на организацию палестинской политической жизни в Восточном Иерусалиме".

Следуя этой логике, доклад ратует за составление директив для наилучшего разграничения израильской территории от оккупированных после 1967 года территорий. Кроме того, другим державам предложено поступать таким же образом - данный пункт рискует вызвать недовольство еврейского государства. Что касается "жестоких поселенцев" и тех, кто восхваляет насилие, страны-члены ЕС должны применять к ним целевые санкции по въезду на континент, говорится в статье.

Наконец, ЕС должен противостоять всем законодательным инициативам Кнессета (парламента) по изменению границ города в одностороннем порядке, передает автор статьи.

Палестинцы представляют собой 37% от общего населения Иерусалима, то есть 316 тыс. человек, передает Смолар. Если израильские проекты будут доведены до конца, то эта доля снизится до 20%. Между 1967 и 2016 годом, говорится далее в докладе, Израиль проводил в Иерусалиме "политику "молчаливой депортации", отозвав письменное разрешение у 14595 палестинских резидентов, в нарушение своих обязательств в качестве оккупирующей державы, которые были определены Женевскими конвенциями.

Источник: Инопресса