В Швейцарии спортивного врача обвиняют в допинге

Марсель Гир, Беньямин Штефен, Филипп Бэрч, Андреас Бабст, Neue Zürcher Zeitung

В Швейцарии на скрытую камеру был заснят врач, который консультирует спортсмена, желающего улучшить свои результаты, передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Информация о съемке была опубликована в рамках расследования, проводимого швейцарским онлайн-журналом Republik совместно с иностранными СМИ, в том числе с немецким телеканалом ARD, говорится в статье.

На записи швейцарский врач говорит спортсмену, что улучшить результаты можно только с помощью эритропоэтина и тестостерона. Хотя эти вещества и считаются допингом, вероятность положительной допинг-пробы равняется 1:100 000. Врач советует спортсмену начать прием тестостерона за три недели до соревнований и делать инъекции три раза, передает NZZ.

"Спортивного врача обвиняют в том, что он на протяжении нескольких лет активно общался с главным врачом российских легкоатлетов. Оба врача якобы несколько раз договаривались о встрече в Милане и в Москве. Кроме того, предполагается, что врач из Берна тестировал новый препарат для своего российского коллеги и одобрил его", - сообщает издание.

Редакция NZZ дозвонилась до спортивного врача во вторник, расспросив его об обвинениях. "Доктор был озадачен. По его словам, он огорошен. То, в чем его обвиняют, абсолютно абсурдно. Российского врача он якобы не знает и никогда о нем не слышал. Сам он никогда не был в России. В Италии он бывает регулярно, но он никогда не встречался там с медиком. Кроме того, как заявил врач, он никогда и ни на ком не тестировал никаких препаратов", - сообщает издание.

Спортивный врач согласился письменно по электронной почте подтвердить свои высказывания. Однако до конца вчерашнего дня ответа от доктора не последовало, и до него больше нельзя дозвониться по телефону, отмечается в публикации.

В расследовании врач создает впечатление чудака. Так, представитель одного из объединений заявил, что врач всегда был человеком крайностей, он много работал, а иногда по ночам ездил на велосипеде из Цюриха в Берн. Он был "фриком", который после получения высшего медицинского образования также изучал и физкультуру. Его однокурсники охотно подшучивали над ним, "однако когда им нужен был какой-нибудь медикамент, они бежали к нему, к врачу". О запрещенных препаратах тогда, возможно, речь не шла, однако врач "давал или добывал то, что было нужно", говорит один из бывших товарищей врача по учебе.

По словам одного спортивного врача, некоторое время работавшего с обвиняемым медиком в одной компании, в местных медицинских кругах он больше не появляется, вероятно, он достаточно изолирован, передает издание.

Источник: Инопресса