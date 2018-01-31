Опубликованный Минфином США список российских олигархов скопирован из Forbes

"В понедельник Министерство финансов президента Трампа опубликовало список видных российских политических фигур и бизнес-лидеров, снискавших процветание в период, когда Владимир Путин возглавил Россию", - пишут Игорь Босилковски и Картер Кудрие в Forbes.

Журналисты сообщают, что через считанные часы после публикации списка, в который вошли 210 человек, в том числе премьер-министр РФ Медведев и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также 96 олигархов, СМИ начали указывать, что перечень олигархов похож на список Forbes 2017 года.

"Forbes сверил списки и подтвердил, что перечень Минфина - точное воспроизведение перечня российских миллиардеров, опубликованного в 2017 году. В присланном в Forbes по электронной почте заявлении Минфин пояснил, что незасекреченный доклад составлен с помощью открытых источников, в том числе Forbes и других изданий", - говорится в статье.

"Уставного или законодательного определения олигарха не существует, поэтому Министерство финансов выбрало порог в 1 млрд долларов как разумное число, и оно похоже на критерий, содержащийся в списке американского Forbes", - заявил пресс-секретарь Минфина.

Источник: Инопресса