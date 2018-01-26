Как президент Украины обдурил Джо Байдена

Леонид Бершидский, Bloomberg

"Либеральный миропорядок, если он еще существует, держится на правилах и соблюдении условий. Если ты останешься на праведном пути, получишь помощь. Во вторник бывший президент США Джо Байден объяснил, как это сработало для Украины, когда он был специальным уполномоченным Обамы по этой мятежной постсоветской стране. Эти воспоминания должны послужить предупреждением для главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая в среду встретилась с украинским президентом Петром Порошенко в Давосе, чтобы обсудить прерванное сотрудничество фонда с Украиной", - пишет Леонид Бершидский в материале для Bloomberg.

Байден рассказал Совету по международным отношениям в Нью-Йорке, как убедил Порошенко уволить генерального прокурора Виктора Шокина в обмен на предоставление ссуды в размере 1 млрд долларов. Вместо Шокина был назначен Юрий Луценко - близкий союзник Порошенко и агрессивный преследователь его политических оппонентов.

"Американским и европейским политикам не следует питать иллюзий. Они ничего не купят у Порошенко за свои миллиарды. Украина осталась зараженной олигархами клептократией, которая работает скорее как Россия, чем как член ЕС. Порошенко снова и снова показывает, что, играя с его режимом, надо все время следить за его руками. Однако отсутствие этой игры может открыть Украину для российского вторжения. Байден описал этот сценарий в своей фирменной яркой манере", - говорится в статье.

"Россия не собирается пересечь внутреннюю линию и захватить остаток страны своими танками. Собирается она погубить вашу экономику. Она вас похоронит, она покончит с вами. Тогда это все и отправится в ад", - цитирует Бершидский заявление Байдена.

Источник: Инопресса