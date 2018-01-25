В Давосе в ответ на лозунг Трампа "Америка превыше всего" Европа возвестила о своем возвращении

Сильвия Кауфман, Le Monde

До выступления американского президента европейские руководители продемонстрировали уверенность в себе. Как заявил итальянский премьер-министр: "Если возникнет пустота, ЕС ее заполнит", - передает спецкор Le Monde на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сильвия Кауфман.

В среду, 24 января, маленький мирок швейцарского Давоса охватила эйфория при виде того, как многие руководители стран Евросоюза, во главе с Эммануэлем Макроном, пошли на штурм плечом к плечу, словно нападающие в регби, в стремлении высоко нести светоч европейской версии глобализации. Команда Трампа накануне приезда американского президента начала подготовку к контратаке, пишет автор.

В 2017 году профессор Клаус Шваб, основатель и бессменный президент ВЭФ в Давосе, отвел главную роль Китаю, теперь же он счел, что настал момент посодействовать Европе, которая возобновила экономический рост и так или иначе оказывает сопротивление подъему популизма, отмечает Кауфман.

Как принято в больших шоу, спектакль был выстроен по принципу крещендо, говорится в статье. Первым европейцем, выступившим утром, был король Испании Филипп, который мог бы довольствоваться королевской речью. Однако после неоднократного подтверждения своей жесткой линии по поводу каталонского кризиса, он предпочел завершить выступление решительным призывом к углублению и реформированию ЕС. "Для Испании, - подчеркнул монарх, - Европа является не внешним проектом - это наиболее полное выражение нашего национального проекта".

После него итальянский премьер-министр Паоло Джентилони, человек скорее спокойный и сдержанный, не устоял перед искушением отмежеваться от президента Трампа, когда ему был задан вопрос. "Руководители вправе защищать свою страну, своих граждан и свою экономику, однако существует предел, - сказал он: - это рамки многосторонних договоров и правил, в которых мы живем. Необходимо перезапустить Европу, чтобы позволить ей сыграть надлежащую геополитическую роль в регионе и в мире. Если возникнет пустота, которую необходимо заполнить, Европа ее заполнит".

Немецкий канцлер Ангела Меркель атаковала с места в карьер, не ходя вокруг да около, комментирует автор. Она упомянула о трудностях внутренней политики и об "отравляющем действии правого популизма", чтобы сказать, что "сосредоточенность на себе не решит наших проблем: ответ следует искать не в протекционизме". Избрание Макрона, подчеркнула она, "придало новый импульс Европе, способствуя нашему усилению".

Меркель назвала "очень важным" создание Европейского оборонного фонда, поскольку Европа привыкла "полагаться на США". "Но сейчас, когда США сосредоточились на самих себе, - добавила она, - мы должны взять нашу судьбу в свои руки".

В среду все эти европейские руководители, также как индиец Нарендра Моди и сначала канадец Джастин Трюдо, а затем второе лицо Китая Лю Хью с необычайным единодушием сделали акцент на необходимости стремления к глобализации, пусть с корректировками, на достоинствах многосторонней системы и минусах протекционизма. "Создается множество углов атаки, находящихся в открытом противоречии с позицией президента Трампа, который должен взять слово в пятницу", - рассуждает Кауфман.

Президент Макрон проявил более сдержанный антитрампизм, чем его европейские коллеги; он приглашен в Вашингтон в апреле, отмечает автор. "У меня с ним сложились прочные личные отношения и имеются разногласия по поводу метода, - сказал он в интервью швейцарскому телевидению. - Трамп непредсказуем, он стремится к эскалации. Когда речь идет о мировой державе "номер один", непредсказуемость может вызвать у людей беспокойство. Однако мне ни разу не доводилось уличить его в непоследовательности, когда речь заходила о важных целях и задачах".

Источник: Инопресса