Крупные технологические компании долго были любимчиками в Давосе, но теперь оказались в позиции обвиняемых

Налогообложение, персональные данные, программируемый износ... Занимающие доминирующие позиции в информационном поле GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon - оказались под огнем критики, разъясняет в своем обзоре специальный корреспондент Le Monde на Всемирном экономическом форуме в Давосе Сильвия Кауфман.

Долгое время они считались любимчиками в Давосе, где ценились бесконечные надежды, возлагаемые на их инновации во благо человечества, не говоря уж о невероятных уровнях котировок их акций, говорится в статье.

Однако сегодня крупные предприятия промышленности программной продукции (Big Tech) определенно оказались в позиции обвиняемых. Непрекращающаяся критика обрушивается на них из-за налогообложения, использования персональных данных, запланированного устаревания изделий, из-за компьютерной зависимости, от которой руководители Силиконовой долины заботливо оберегают своих детей, при этом поощряя ее для остальных людей, вредоносных программ, эксплуатации контента традиционных СМИ, пишет журналистка.

Добавьте сюда такие бедствия, как "фейковые новости" и вмешательство России в западные предвыборные кампании посредством социальных сетей, и вы увидите, что ответственные руководители GAFA начинают чувствовать себя серьезно оскорбленными, когда их считают почти виновными в избрании Дональда Трампа, указывает автор статьи.

Эти компании привыкли завораживать, продвигать все более смелые нововведения и служить образцом для всего мира, так что подобное падение интереса воспринимается очень тяжело, отмечает Кауфман. Когда спрашиваешь ответственного сотрудника, не сталкивалась ли компания с "моментом Франкенштейна" перед лицом запредельного изобретения, которое ей больше не удается контролировать, он с недовольным видом отвечает: "Нет, это не момент Франкенштейна, а момент, когда нам надлежит восстановить равновесие". И он не ставит под сомнение основные принципы: "Мы совершаем ошибки, но сама модель хороша".

Ежегодный социологический опрос "барометр доверия", проводимый американской компанией Edelman и представленный на открытии форума в Давосе, в этом году показывает падение доверия к соцсетям и улучшение имиджа традиционных СМИ во многих западных странах. Это очевидное последствие полемики, развернувшейся в последние месяцы, говорится в статье.

Что тут говорить, если сам индийский премьер-министр Нарендра Моди, возглавляющий страну, которая поставляет батальоны инженеров в Силиконовую долину, обеспокоен развитием технологий "о двух концах". "Технологические преобразования, - сказал он c трибуны Давоса во вторник, - оказывают глубокое влияние на то, как мы живем, думаем, действуем в политике. Технология имеет возможность формировать, разрушать и соединять", в частности, с помощью соцсетей.

Позднее во вторник в ходе дебатов на той же площадке руководитель компании IBM Вирджиния Рометти призвала к ответственности и прозрачности при вводе новых технологий: "Требуется быть предельно ясным, применяя принципы в отношении персональных данных: потребитель или клиент должен быть хозяином своих данных".

Впрочем, крупные технологические компании сами хотят вернуть ситуацию под контроль, поскольку, по их признанию, уже дает о себе знать революция, связанная с приходом искусственного интеллекта, а она окажет такое воздействие на общество, что снова возникнет "вопрос об овладении технологией с целью поставить ее на службу человечества", по выражению руководителя одного из GAFA. В сравнении с этим эпизод с социальными сетями покажется лишь устаревшей частью огромной кампании, заключает Кауфман.

Источник: Инопресса