Макрон и Меркель объявляют о "новом Елисейском договоре"

Николя Баротт, Le Figaro

Следуя примеру Шарля де Голля и Конрада Аденауэра, подписавших 22 января 1963 года исторический договор о возобновлении франко-немецкой дружбы, два руководителя берут на себя обязательство о новом европейском рывке, пишет корреспондент Le Figaro в Берлине Николя Баротт.

"50 лет назад французы и немцы решились на новый прорыв. Мы тоже хотим этого сегодня", - сказала Ангела Меркель. "Мы стремимся к более единой, эффективной, демократической Европе, которая самоутверждается в мире и отстаивает свои ценности", - дополнил Эммануэль Макрон.

Политический застой в Берлине, который остался без легитимного правительства после сентябрьских выборов, несколько поколебал эти амбиции и вынудил Макрона замедлить темп, говорится в статье. Глава французского государства должен запастись терпением, дожидаясь, пока Меркель обретет большинство и сумеет оказать ему поддержку. Решительный этап был пройден в воскресенье: партия СДПГ окончательно сказала "да" большой коалиции. В "перезапуске Европы" центральную роль играет ее соглашение с ХДС/ХСС. Если данный процесс продолжится беспрепятственно, Германия сформирует правительство в марте. Тогда Париж и Берлин смогут рассмотреть сложные вопросы и обсудить спорные темы, отмечает Баротт.

Не дожидаясь этого на волне усилий Франции Бундестаг и Национальное собрание Франции уже в понедельник решили утвердить символический документ, говорится далее. Два парламента собрались на общем заседании и приняли франко-немецкую резолюцию, побуждающую французское и немецкое правительства к "возобновлению Елисейского договора" и к "углублению франко-немецкого партнерства", передает корреспондент.

Общая резолюция, принятая парламентариями, призывает два государства "развивать трансграничное сотрудничество", "увеличивать полномочия евроокругов", в частности в сфере дошкольных учреждений и общественного транспорта, содействовать изучению языка друг друга, управлять совместными проектами, продолжает корреспондент.

Легко принятая резолюция также продемонстрировала раскол в недрах двух представительных органов между сторонниками и противниками Европы в форме Макрон-Меркель. "Национализм и популистские движения угрожают всем европейским государствам", - заявил в Бундестаге председатель Национального собрания Франции Франсуа де Рюжи.

Лидер партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд, критикуя франко-немецкую резолюцию, навязанную "сверху", сказал: "Чего не хотел генерал де Голль, так это Соединенных Штатов Европы. Он верил в национальное государство".

В Париже глава "Национального фронта" Марин Ле Пен тоже выступила против "двустороннего договора, который воспроизводит немецкое видение". "Мы поклоняемся Германии, в то время как Германия, действуя посредством Евросоюза, не приносит нам никакой пользы, она защищает исключительно свои интересы", - заявила она, называя франко-немецкую пару отжившей "сентиментальной уловкой".

В рядах крайне левых проевропейские речи глав Франции и Германии также не вызвали восторга.

"Никакая Европа невозможна и нежелательна, если национальные государства не равны", - заявили в совместной декларации Левая партия Германии и "Непокоренная Франция". Крайне правые и крайне левые привержены евроскептицизму, заключает Баротт.

Источник: Инопресса