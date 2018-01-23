Давос-2018: что представляет собой Всемирный экономический форум и почему там будет выступать Дональд Трамп?

"Некоторые из богатейших и самых могущественных людей в мире в данный момент едут на Всемирный экономический форум, который официально начинается во вторник в Давосе", - пишет корреспондент британской газеты Independent Бен Чу. "Но какова цель этого ежегодного сборища элиты в заснеженных швейцарских горах? Что там на самом деле происходит? Это действительно приносит какую-то пользу? И что же скажет Дональд Трамп?" - задается вопросами журналист.

Что такое Давос? ?

Давосский форум начался как небольшая конференция по менеджменту в 1971 году, рассказывает автор. Основатель, Клаус Шваб, имел скромную цель внедрить американские методы менеджмента в работу отстающих европейских фирм.

"Однако со времен того скромного начала Давос перерос в крупномасштабное ежегодное сборище примерно 3 тыс. человек из мировой элиты в сфере бизнеса, финансов, политики и общественной сферы, - говорится в статье. - ВЭФ описывает свою официальную миссию как "улучшение положения дел в мире".

Кто туда едет?

"Самые могущественные политики мира, ?- пишет корреспондент. - В этом году гостями ВЭФ, среди многих других, будут Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй, Джастин Трюдо, Биньямин Нетаньяху, Маурисио Макри, Эммерсон Мнангагва и Нарендра Моди".

По словам автора, обычно американские президенты не участвуют в форуме, но в этом году Дональд Трамп неожиданно решил прилететь, хотя он победил в американских выборах с программой, поносящей тот разрушительный "глобализм", эмблемой которого якобы является Давос. "Аналитики ожидают, что Трамп обрисует свою традиционную тему "Америка прежде всего" и, возможно, попробует заставить остальных делегатов чувствовать себя некомфортно с тем, чтобы угодить своей внутренней политической базе", - отмечает корреспондент.

Что там происходит?

"Множество серьезных обсуждений на такие повторяющиеся темы, как неравенство, бедность, инновации, технологические изменения, окружающая среда и социальная ответственность бизнеса, - сообщает Чу. - Официальная "тема" встречи в этом году - "Создание общего будущего в раздробленном мире". Но реальность такова, что многие исполнительные директора приезжают туда не для бесед об "инклюзивности" или "осознанности", а потому что это прекрасная возможность для налаживания связей. Большой объем такой активности по налаживанию связей происходит в частных переговорных в главном конференц-центре и на вечеринках и в гостиничных номерах роскошных отелей на курорте".

Это приносит какую-то пользу?

"Согласно его сторонникам, ВЭФ, хоть и не спасает мир, но помогает влиятельным и умным людям с благими намерениями разработать решения трудноразрешимых социальных, экономических и политических мировых проблем, - передает автор. - Согласно его более неистовым критикам, таким как бывший главный стратег Трампа Стив Бэннон, Давос представляет собой своего рода гнусный заговор элит против бессильных мира сего. Некоторые придерживаются менее крайнего, хотя и циничного взгляда, утверждая, что по существу Давос производит множество болтовни и показной добродетели со стороны самых привилегированных лиц на планете".

Источник: Инопресса