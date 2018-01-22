Турция начинает наземное наступление на курдский анклав в Сирии

Карлотта Голл, The New York Times

"Турецкие войска пересекли сирийскую границу и вступили в курдский анклав Африн в воскресенье утром, начав там наземную операцию против поддерживаемых Америкой ополчений. На фоне международной критики военных действий Турции появились первые сообщения о жертвах", - пишет The New York Times.

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что цель вооруженных сил Турции - создать зону безопасности, простирающуюся примерно на 18 миль в глубину территории Сирии. В эту область войдут городские центры, включая Африн с преимущественно курдским населением, и намного более крупный Манбидж, расположенный восточнее, а также десятки близлежащих деревень, поясняет автор статьи Карлотта Голл.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поклялся искоренить "гнезда террористов" в этом курдском анклаве, но в воскресенье пообещал, что операция будет непродолжительной.

"Реальная задача состоит в том, чтобы вернуть Африн его настоящим владельцам", - заявил Эрдоган. По его словам, "на наших землях находятся 3,5 млн сирийцев" и Турция хочет "отправить наших сирийских братьев назад, на их собственную землю, как можно скорее".

Действия Турции привели к тому, что к анклаву стягиваются противоборствующие группировки, продолжает журналистка. С одной стороны, члены Свободной сирийской армии (FSA) готовы поддержать Турцию, а с другой - против нее выступают курдские боевики из поддерживаемых Америкой Сирийских демократических сил (SDF), говорится в статье.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу провел телефонные переговоры со своими коллегами из Турции и России, выразив опасения по поводу этой ситуации.

"Мы призываем Турцию проявить сдержанность и гарантировать, что ее военные операции останутся ограниченными по масштабу и продолжительности и осторожными в плане недопущения жертв среди мирного населения", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Турецкие чиновники неоднократно критиковали США за их поддержку и вооружение Отрядов народной самообороны курдов (YPG), которые возглавляют борьбу против "Исламского государства"* в Сирии, напоминает издание. Однако они дали четко понять в воскресенье, что не желают конфронтации с американскими войсками в Сирии.

"Прямое столкновение между Турцией и США в регионе полностью исключено", - заявил вице-премьер Бекир Боздаг на брифинге для международной прессы в воскресенье.

Источник: Инопресса