Наступление Асада заставляет бежать сотни тысяч людей

"Конфликт в Сирии свирепствует почти семm лет, однако такого большого потока беженцев, как сейчас, еще не было, говорят правозащитники. По оценке ООН, только за последние четыре недели более 210 тыс. человек на северо-западе Сирии бежали от наступающих войск диктатора Башара Асада", - передает немецкое издание Der Spiegel.

"Политика целенаправленного изгнания людей привела к тому, что Асад сконцентрировал повстанцев, противников режима и оппозиционеров в одном регионе. Его войскам больше не придется воевать на разных фронтах: они могут направить свое наступление прицельно на одну территорию", - пишет автор публикации Кристоф Сидов.

"Штурм Идлиба ожидался несколько месяцев. Он идет по схеме завоевания Алеппо. Российские и сирийские военные самолеты целенаправленно атакуют лагеря беженцев, школы, больницы и другие медицинские учреждения, чтобы подорвать моральное состояние жителей", - утверждает журналист.

Сотни тысяч мирных жителей бегут в направлении турецкой границы, которую Турция фактически закрыла. ООН оценивает ситуацию в Идлибе как критическую.

"В тени сирийских правительственных войск захватить территории на северо-западе Сирии удалось и ИГИЛ*, - говорится далее. - Спустя несколько недель после того, как Иран, Сирия и Россия официально объявили о победе над террористической группировкой, она взяла под свой контроль несколько деревень в Идлибе. (...) Очевидно, ИГИЛ* видит для себя возможность вернуться в регион".

"Ситуация в Идлибе подчеркивает, что Россия, Иран и Турция не хотят и не могут дать Сирии мир", - уверен автор. Одним из первых этапов организованного ими так называемого мирного процесса в Сирии было создание четырех зон деэскалации, в том числе в Идлибе. "Однако бои в Идлибе никогда не прекращались", - отмечает журналист.

Что касается Турции, то для турецких войск, размещенных в провинции, речь идет больше о подготовке наступления на курдский анклав Африн, чем о контроле за ситуацией.

"Вероятно, уже в скором времени в Сирии возникнут разнонаправленные потоки беженцев: сирийские арабы, бегущие от войск Асада на север, и сирийские курды, бегущие от войск Эрдогана на юг", - прогнозирует Сидов.

Источник: Инопресса