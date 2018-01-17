Большая политика - не игровая площадка для знаменитостей

Тео Зоммер, Die Zeit

После церемонии вручения "Золотого глобуса" об Опре Уинфри заговорили как о возможной преемнице Дональда Трампа в Белом доме. Тем не менее, полагает колумнист Die Zeit Тео Зоммер, госпожа Уинфри совсем не годится на эту должность.

"Все больше американцев разочаровываются в своем президенте, которого в Белый дом привела воля меньшинства", - пишет автор. Он вечно обижает и обижается сам, переиначивает правду, с высокомерие противится любым идеям, презирает институты и валит все в одну кучу - так в книге "Огонь и ярость" описывает Трампа Майкл Вольф.

"Многие его сторонники продолжают верить ему - они еще не поняли, что он заручился их поддержкой обманом, - говорится далее. - Остальные надеются на смену хозяина Белого дома - хотя бы в результате выборов в 2020 году".

"И вот неожиданно на горизонте забрезжила надежда в лице американской легенды ток-шоу Опры Уинфри. Эта афроамериканка сумела подняться из самых низов и стать мультимиллиардершей", - говорится в статье. На церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Голливуде 63-летняя Уинфри сорвала овации своей пламенной речью, в которой обличила сексуальное насилие и брутальный мачизм. "Выступление Опры стало сенсацией - с тех пор все говорят о ней как о следующем кандидате в президенты США от Демократической партии. Согласно опросам, за нее отдали бы голоса 48% американцев, за Трампа - 38%", - сообщает Зоммер.

Между тем для этой должности недостаточно "срывать овации". "Недостаточно и быть во многом противоположностью Дональда Трампа, - отмечает журналист. - Гораздо важнее то, в чем Трамп и Уинфри как раз похожи: отсутствие политического опыта. Политика не должна становится игровой площадкой для знаменитостей".

Зоммер поддерживает вашингтонского корреспондента Financial Times Эдварда Льюиса, написавшего: если бы "политика была соревнованием в популярности, Опра Уинфри должна была бы выиграть. (...) Но в биографии госпожи Уинфри нет ни намека на то, что может сделать ее способной всерьез заняться такими темами, как будущее рынка труда или отношения с Китаем". Она не больше Трампа готова к тому, чтобы прийти к власти. Если победит Уинфри, считает Льюис, это окончательно покажет, что Америка перестала серьезно относиться к политике.

Отцы американской демократии сегодня наверняка выстроили бы высокую стену между властью и миром шоу-бизнеса. "И Рональд Рейган здесь не контраргумент: он хоть и начинал как актер, однако познал затем все премудрости политики - в том числе принцип компромисса и сотрудничества - будучи дважды избранным губернатором Калифорнии", - говорится в статье.

"Уинфри - при всех ее талантах и заслугах - не годится на роль преемницы Трампа не только в плане внешней политики. Популисты во власти уже несут с собой закат демократии - следующей, еще более разрушительной ступенью, стало бы главенство знаменитостей, которые не в состоянии принести во власть что-то еще, кроме своей известности", - пишет колумнист. Пусть сапожник продолжает заниматься своим ремеслом, заключает он.

Источник: Инопресса