Арестован бывший сотрудник ЦРУ, подозреваемый в разоблачении американских информаторов в Китае

Адам Голдман, The New York Times

Журналист The New York Times Адам Голдман сообщает об аресте экс-сотрудника ЦРУ, который, как подозревают следователи, помог Китаю выследить американских информаторов. "Крах шпионской сети стал одним из крупнейших провалов американского правительства в сфере разведки за последние годы", - подчеркивает автор статьи.

"Арест бывшего офицера, 53-летнего Джерри Чун Шин Ли, завершил напряженное расследование ФБР. Оно было начато приблизительно в 2012 году, спустя два года после того, как ЦРУ стало терять своих информаторов в Китае. Следователи столкнулись с неразрешимой загадкой: как имена столь многих источников ЦРУ, одна из самых ценных тайн спецслужбы, попали в руки Китая?" - говорится в статье.

Некоторые сотрудники разведки полагали, что в ЦРУ был "крот", другие думали, что китайское правительство взломало засекреченную связь. Бывшие сотрудники спецслужб заявляли, что "шпионскую сеть могло разрушить и то и другое, равно как и неаккуратные методы сотрудников спецслужбы в Китае". "Контрразведывательное расследование обстоятельств того, как китайцы сумели выследить американских агентов, было источником трений между ЦРУ и ФБР", - отмечает издание.

Джерри Чун Шин Ли ушел из ЦРУ в 2007 году и жил в Гонконге, где работал в аукционном доме, а в понедельник его задержали в аэропорту Нью-Йорка. До этого Ли приезжал в США в 2012 году. "Именно во время этой поездки агенты ФБР обыскали его багаж в отелях на Гавайях и в Виргинии и обнаружили две небольшие книги с рукописными заметками, содержавшими секретную информацию", - сообщает The New York Times. ФБР допросило Ли, а затем он вернулся в Гонконг, уточняется в статье.

"Согласно судебным документам, в найденных агентами книжках Ли записывал детали встреч между информаторами ЦРУ и тайными агентами, а также их настоящие имена и номера телефонов. Следователи заявили, что сведения в записных книжках соответствуют той информации, что содержалась в засекреченных сообщениях, которые писал Ли, работая в ЦРУ", - передает The New York Times.

Издание указывает, что китайским правительством были убиты или посажены в тюрьму более дюжины информаторов ЦРУ. Как заявляют официальные лица, это сопоставимо "с потерями в СССР и России во времена предательств Олдрича Эймса и Роберта Ханссена", пишет издание.

"По словам бывших чиновников, они удивлены, что Ли вернулся в США в 2012 году, зная, что его может подозревать ФБР, - сообщает газета. - Детали операции ФБР по его заманиванию держались в строгом секрете, но бывшие сотрудники разведки рассказали, что он вернулся, получив обещание о возможном контракте с ЦРУ". При этом неясно, почему ФБР не арестовало Ли после того, как обнаружило в его записных книжках секретные данные, отмечается в статье.

"Официальные лица обеспокоены, что случай с Ли и как минимум еще один являют собой тревожную картину: китайская разведка нацелилась на бывших сотрудников ЦРУ - это задача более простая, чем вербовка действующих агентов управления", - подчеркивает The New York Times.

Источник: Инопресса