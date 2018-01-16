США планируют разработку новых ядерных вооружений

Пентагон планирует разработать два новых вида ядерных вооружения морского базирования, чтобы реагировать на растущий военный потенциал России и Китая", - пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на обзор ядерной стратегии США, подготовленный американским военным ведомством.

Эти планы спровоцировали широкие дебаты о дальнейшей ядерной стратегии США, сообщает журналист Майкл Р.Гордон. Сторонники плана считают, что американские ядерные силы пора модернизировать, но критики опасаются: то, что Пентагон ищет более гибкие "ядерные варианты", может снизить порог применения ядерного оружия.

"Один из видов вооружений (по словам экспертов, он может быть развернут примерно через два года) - это боеголовка "низкой мощности" для ракеты Trident. На данный момент такие ракеты на подлодках-ракетоносцах ВМС США оснащены более мощными боеголовками. США также займутся разработками новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой, вернув в войска систему вооружений, которая в 2010 году была изъята из арсенала", - сообщает издание.

Автор статьи поясняет: рекомендации разработать эти виды вооружений содержатся в "Обзоре ядерной политики". Официальная презентация этой стратегии ожидается в конце января, президент США ее пока не утвердил. "Но, по словам источников, знакомых с обзором, планы развертывания новых ядерных вооружений имеют большую поддержку в Пентагоне и, как ожидается, будут осуществлены", - пишет газета.

Один из главных вопросов в обзоре - как реагировать на военную стратегию и программы России и Китая. "В сущности, Пентагон заявляет: поскольку противники не последовали примеру США - не перестали делать упор на роль ядерных вооружений, Вашингтону нужен расширенный спектр "ядерных вариантов" для противостояния потенциальным недругам, особенно для нанесения ударов ограниченного масштаба", - передает Гордон.

Одна из причин сильного беспокойства в Пентагоне - новая российская крылатая ракета наземного базирования, наличие которой, по мнению официальных лиц США, нарушает договор о РСМД. "В обзоре решение России разработать и развернуть эту систему вооружений характеризуется как элемент российской доктрины, предписывающей угрожать ограниченным применением ядерных вооружений или даже, возможно, наносить ограниченные ядерные удары, чтобы завершить "обычную войну" на условиях, благоприятных для Кремля", - говорится в статье.

"В обзоре Пентагона утверждается: разработка новой американской системы "низкой мощности" даст США более убедительные варианты реакции на российские угрозы - варианты, которые можно реализовать, не применяя более мощные стратегические ядерные вооружения", - пишет автор.

Источник: Инопресса