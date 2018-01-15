Ложная тревога усиливает настоящую тревогу по поводу вызванного Трампом ядерного риска

"Это был кошмар, раньше знакомый лишь родителям, бабушкам и дедушкам большинства ныне живущих людей, - страх ядерной атаки", - говорится в редакционной статье The New York Times.

"Угроза приближающейся к Гавайям баллистической ракеты. Немедленно направляйтесь в укрытие. Это не учебная тревога", - говорилось в извещении о чрезвычайной ситуации, полученной в Приветливом штате утром в субботу. Вскоре власти объявили, что тревога была ошибкой. Однако инцидент заставил прочувствовать нарастающие опасения, что, после того как мировые лидеры десятки лет пытались более надежно контролировать мировые ядерные арсеналы, президент Трамп сделает более реальной возможность применения ядерного оружия", - пишет издание.

"В то время как многие задаются вопросом, стоит ли Трампа подпускать близко к ядерной "кнопке", он продвигает к воплощению планы по созданию нового ядерного оружия и расширению обстоятельств, когда оно может быть применено. Эти действия идут наперекор многолетней американской ядерной политике. Кроме того, из-за них труднее убедить остальные страны придержать свои ядерные амбиции или полностью от них отказаться", - говорится в статье.

"В предложенной [администрацией Трампа] ядерной политике говорится, что более агрессивная ядерная доктрина неизбежна, так как Китай, Северная Корея и Иран вызывают опасения. При этом [подразумеваемое этой стратегией] расторжение иранской ядерной сделки даст Ирану возможность возобновить свою ядерную деятельность и сделать мир менее безопасным. Другими словами, подход Трампа не имеет смысла", - говорится в статье.

"До Трампа никто представить себе не мог, что Соединенные Штаты способны снова применить ядерное оружие. Конвенциональная американская армия более чем сильна для того, чтобы защитить страну от большинства угроз. Но Трамп так расшатал этот ортодоксальный подход, что Конгресс начал обсуждать наложение ограничений на его единоличные полномочия нажать на ядерную кнопку. Расширение обстоятельств, при которых Америка может использовать ядерное оружие, также может стать для других ядерных стран обоснованием для использования их арсеналов против противников", - говорится в статье.

И, как вам скажут жители Гавайев, мир не может себе позволить такой риск.

Источник: Инопресса