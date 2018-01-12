МОК обвиняют в "закулисных сделках" с Россией из-за допингового скандала

"Создатели документального фильма, разоблачающего российскую проспонсированную государством допинговую программу, обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в "закулисных сделках" с Москвой накануне предстоящей в феврале зимней Олимпиады в Южной Корее", - пишет корреспондент The Guardian Люк Гардинг.

"Разоблачитель, проливший свет на эту программу, доктор Григорий Родченков сейчас затаился где-то в США. Родченков - бывший директор московского антидопингового центра - главный герой вышедшего на Netflix документального фильма "Икар", который во вторник был номинирован на премию Bafta", - говорится в статье.

"Режиссер фильма Брайан Фогель и продюсер Дэн Коган утверждают, что МОК отступился от своего обязательства не допустить российских спортсменов до соревнований", - передает журналист. "Чем пристальнее изучаешь детали отстранения [российских спортсменов], тем четче видишь свидетельства закулисных сделок с Москвой", - сказал Коган The Guardian.

"Сейчас 42 россиянина добиваются апелляции на отстранение от Олимпиады. Дела этих спортсменов должны быть заслушаны в Спортивном арбитражном суде (CAS) 22 января, и ожидается, что решения по ним будут приняты к 31 января, за девять дней до открытия Игр", - говорится в статье.

"Однако Коган сказал, что МОК настаивает на личном присутствии Родченкова на слушаниях. Если он не явится, CAS может позволить упомянутым спортсменам участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом", - передает Гардинг.

"На них будет одежда с надписями "Олимпийский спортсмен из России", им разрешат участвовать в параде на церемонии закрытия, - указал Коган. - Это подарок Путину, который сможет показать видеозапись с триумфальными российскими спортсменами по телевидению, чтобы создать впечатление, что ничего не случилось".

"МОК предпочитает защищать Россию, а не целостность олимпийских идеалов, которые он должен поддерживать", - критикует продюсер.

Источник: Инопресса