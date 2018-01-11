В 2017 году Трамп продал недвижимость на 35 млн долларов, в основном покупателям, которые предпочитали таиться

Ник Пензенстадлер, USA Today

"В 2017 году компании президента Трампа продали недвижимость на 35 млн долларов с лишним, в основном - скрытным фирмам-прокладкам, которые окружают имена покупателей завесой секретности; так продолжились драматичные перемены в поведении клиентов Трампа, начавшиеся в период выборов", - утверждает USA TODAY, ссылаясь на свое аналитическое исследование.

"В одном только Лас-Вегасе Трамп в 2017 году продал 41 квартиру в кондоминиумах люкс-класса, причем при большинстве сделок использовались компании с ограниченной ответственностью - корпоративные организации, через которые можно покупать имущество, не раскрывая имена всех владельцев", - пишет журналист Ник Пензенстадлер.

"Тенденция скрывать свои имена возникла среди тех, кто покупает недвижимость у Трампа, примерно в те дни, когда он стал кандидатом от Республиканской партии - в середине 2016 года", - заключила газета, проанализировав сведения обо всех объектах недвижимости в США, проданных его компаниями.

"В течение двух лет до выдвижения Трампа от партии эту тактику использовали 4% покупателей недвижимости Трампа. На протяжении года после выдвижения доля этих покупателей составила около 70% - астрономический рост. Отследив продажи, USA TODAY обнаружила, что в первый год президентства Трампа тенденция оставалась прочной", - говорится в статье.

"Доходы от продажи этой недвижимости текут через траст, которым руководят сыновья Трампа. Президент - единственный бенефициар этого траста и может в любое время брать из него наличные деньги", - пишет автор.

"Непрозрачные продажи недвижимости осуществляются в момент, когда Конгресс и регуляторы по вопросам этики призывают Трампа повысить транспарентность при раскрытии сведений о его американских и зарубежных клиентах и партнерах, в том числе о тех, кто покупает недвижимость у его компаний", - подчеркивает газета.

"В 2017 году как минимум один объект приобрела супружеская пара из Германии. Компания Трампа установила, что эта транзакция не считается "зарубежной сделкой" (таких сделок президент и его юристы клялись избегать в период его пребывания на государственном посту)", - говорится в статье.

Со своей стороны, Бобби Бёрчфилд, независимый советник Трампа по вопросам этики, сообщил, что оценивает сделки по четырем критериям: "соответствует ли сумма справедливой рыночной стоимости, а сама сделка - обычным стандартам ведения бизнеса, можно ли назвать контрагента "подобающим", нет ли признаков того, что сделка затеяна, чтобы подольститься к президенту, не может ли сделка скомпрометировать или умалить официальный статус президента".

"Если кто-то хочет вступать в деловые отношения с организациями Трампа в форме компании с ограниченной ответственностью, мы выясняем, кто стоит за компанией - кто ее владелец и откуда поступает финансирование, - сказал Бёрчфилд в интервью газете. - Если мы не можем это установить, то не станем подписывать документы".

Однако вашингтонский юрист Росс Делстон счел, что проверки Бёрчфилда по большей части субъективны.

"Судя по тому, что мы знаем о сделках Trump Organization с недвижимостью в прошлом, они никогда не видят сделок, которые бы им не нравились", - заявил Делстон.

"Среди новых покупателей в прошлом году были как инвестфонды, специализирующиеся на недвижимости, так и состоятельные физические лица, которые хотят инвестировать деньги и приобрести недвижимость для отдыха, а также те, кто недоступен для журналистов (в основном из-за завесы секретности вокруг их компаний-прокладок)", - отмечает издание.

Источник: Инопресса