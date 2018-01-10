КНДР может использовать Олимпийские игры в собственных интересах

Ютта Литч, Tageszeitung

Северная Корея может использовать Олимпийские игры в собственных интересах, пишет Tageszeitung. Корреспондент немецкого издания Ютта Литч побеседовала с экспертом по Корее Рюдигером Франком.

"Сначала ракетные испытания и угрозы бомбардировок, потом переговоры. Что движет Ким Чен Ыном?" - поинтересовалась журналистка.

"Северная Корея имеет долгосрочную стратегическую цель по воссоединению, даже если сейчас это кажется нереалистичным. Для этого Киму нужно время от времени показывать своему народу, а также Югу, что он заинтересован и активен. К тому же он пытается использовать сегодняшнюю слабость Южной Кореи - ведь она хочет провести Игры мирно и без помех - для того чтобы добиться максимума уступок", - считает эксперт.

"Что касается долгосрочной перспективы, здесь я не особенно оптимистичен. По какому-то вопросу две стороны не смогут согласиться - и тут же настрой на сотрудничество может резко поменяться на противоположный. Мы это уже часто наблюдали, особенно в 2005 и 2012 годах", - отметил Франк.

"Что в настоящий момент делает Китай? Что делает Россия?"

"Китай выжидает, Россия тоже. Обе страны прежде всего заинтересованы в том, чтобы уменьшить влияние США в регионе. Они будут рады отсрочке военных учений (между Южной Кореей и США)", - ответил эксперт.

По мнению Франка, Северная Корея под руководством Ким Чен Ына хочет активнее использовать спорт для реализации своей "мягкой силы". "Спорт - это мирное мероприятие, то есть он благоприятен для испорченного имиджа, и он принесет доход от телевизионных трансляций, рекламы и затем туризма. Также он поможет обойти санкции, например, в случае с финансовыми операциями. В итоге речь всегда идет о деньгах и влиянии", - заметил собеседник издания.

Источник: Инопресса