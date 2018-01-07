"Фейковые новости": Макрон ставит соцсети перед лицом их ответственности

"Это было главным объявлением новогоднего поздравления Эммануэля Макрона в адрес прессы. Президент республики желает, чтобы 2018 год прошел под знаком борьбы против "фейковых новостей", воспринимаемых как угроза демократиям", - передает корреспондент французской газеты Le Figaro Хлоэ Вуатье.

"Существует стратегия, нацеленная на то, чтобы поддерживать сомнения и заставлять думать, что то, что говорят политики и СМИ, всегда более или менее лживо", - цитирует автор выступление Макрона. "Иными словами, - комментирует автор, - социальные сети стали носителями дезинформации, и государство намеревается поставить их перед лицом их ответственности".

Таков дух будущего текста закона против "фейковых новостей", который должен быть предложен до конца года, говорится в статье. "Соцсети будут обязаны обнародовать во время предвыборных кампаний принадлежность аккаунтов, которые оплачивают продвижение своего контента в ленте новостей", - информирует журналистка.

Другая часть будущего закона вызывает большее количество вопросов, говорится далее. Ее цель - разрешить блокировку или удаление ложного контента, распространяемого во время выборов, посредством судебного иска в порядке упрощенного производства. "У кого будут полномочия инициировать такой шаг? И сколько времени займет блокировка?" - задается вопросом автор.

"Эммануэль Макрон, как кажется, хочет пойти еще дальше и "возложить ответственность на платформы, которые не могут продолжать смешивать все категории информации", - сообщает издание. - Хотя глава государства не упомянул это открытым текстом, возможно, он подумывает о прямых санкциях против соцсетей".

"Однако остаются важнейшие вопросы: кто решает, что правда, а что нет? - отмечает корреспондент. - Кто будет отличать "хорошие" источники информации от "плохих"? Как отделить чистую дезинформацию от предвзятого мнения?" Правительство знает, что оно ступает по тонкому льду свободы слова и закона о свободе информации, отмечает издание.

Источник: Инопресса