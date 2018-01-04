"Шансы на скорую смену режима в Тегеране весьма призрачны"

Кристоф Сидов, Der Spiegel

Протесты, которыми сегодня охвачен Иран, стали самыми масштабными за последнее десятилетие, пишет Der Spiegel. Однако даже спустя неделю после их начала до сих пор многое неясно: чего на самом деле хотят демонстранты и не сыграют ли акции протеста в конечном итоге на руку режиму?

"2017 год завершился для иранского режима победоносно: поддерживаемые Тегераном боевики контролируют части Ливана, Сирии, Йемена и Ирака. Исламская Республика Иран значительно укрепила свои позиции в региональной борьбе за власть с вечным конкурентом Саудовской Аравией", - передает автор публикации Кристоф Сидов.

"2018 год обещает стать более непростым для режима. Связано это (...) в большей степени с внутриполитической ситуацией", - отмечает журналист, имея в виду акции протеста, которыми вот уже почти неделю охвачена страна. "На президента Хасана Рухани они обрушились как снег на голову", - констатирует Сидов.

"Для режима, который, казалось, как никогда уверен в своих силах, самые крупномасштабные после 2009 года протесты стали потрясением. Тогда, - напоминает журналист, - миллионы иранцев вышли на улицы, протестуя против якобы имевших место фальсификаций в ходе президентских выборов в пользу Махмуда Ахмадинежада".

Даже спустя почти неделю неясно, сколько иранцев принимает участие в демонстрациях. И в отличие от событий 2009 года акции не ограничиваются Тегераном. "В то время как в 2009 году, - продолжает журналист, - свое недовольство выражали в основном представители среднего и высшего социальных слоев, сегодня на улицы выходят преимущественно малоимущие жители страны. Об этом говорят, по крайней мере, свидетели событий. (...) Режим в значительной степени ограничивает освещение протестов, блокирует доступ в интернет и запрещает снимать акции".

Сложно составить себе ясную картину происходящего, замечает автор. Если судить по видеороликам в интернете, иранцы клеймят растущее социальное неравенство в стране.

Кроме того, демонстранты недовольны тем, что "режим отдает миллионы на войну в Сирии и финансирование ливанской "Хизбаллы", говорится в статье.

На фото и видео с акций протеста видно, что в них принимают участие и женщины. Они протестуют, в том числе, против необходимости покрывать голову.

Насколько распространенными являются такие звучащие на акциях лозунги, как "Смерть диктатору" и "Мы не хотим Исламской Республики", судить, по мнению автора статьи, сложно. "Ясно одно: спустя 40 лет после исламской революции политическая система так и не смогла доказать, что способна на такие политические и экономические реформы, от которых смогли бы выиграть широкие слои населения".

Режим явно нервничает, констатирует издание. "Правоохранительные органы применяют против демонстрантов силу. По официальным данным, за неделю было убито около 21 участника акций", - сообщает автор.

И если в 2009 году акции протеста начались и проходили в Тегеране в присутствии иностранных журналистов, то есть на глазах мировой общественности, то сегодняшние акции, которыми охвачены в основном провинциальные города, позволяют режиму действовать более жестко.

Кроме того, указывает автор, "участники акций протеста демонстрируют более агрессивное поведение, чем в 2009 году. Во многих городах они уже атаковали полицейские участки, пожарные станции и банки. Это говорит в пользу того, что на этот раз в акциях принимают участие те, кому терять уже нечего".

Режим в Тегеране обвиняет в разжигании протестов иностранные силы. Доказательств этому нет, однако "президент США Дональд Трамп никогда не скрывал, что хотел бы смены режима в Иране. Так, в 2017 году администрация Белого дома назначила новым главой оперативного отдела по Ирану некоего Майкла Д'Андреа по прозвищу Аятолла Майк". По некоторым данным, он должен был заняться расширением влияния американских спецслужб в Иране. "До этого он руководил антитеррористическим подразделением ЦРУ и координировал среди прочего охоту на бен Ладена и войну дронов против "Аль-Каиды"*", - сообщает Der Spiegel.

Однако, замечает автор, при всем при этом "шансы на скорую смену режима в Тегеране весьма призрачны. Слишком разношерстными представляются интересы протестующих, слишком влиятельной остается элита в стране, слишком хорошо вооружены правоохранительные органы, представители которых имеют опыт боевых действий в Ираке и Сирии".

В будущем демонстрации могут даже сыграть на руку президенту Рухани, считает эксперт по Ирану Сорен Фаика. "Протесты показывают, что Ирану нужны реформы и либерализация. Рухани как раз за это и выступает. Президент может заработать на беспорядках политический капитал: они подрывают позиции консервативных сил, которые до сих пор противились курсу на либерализацию, предлагаемому Рухани", - приводит Сидов в заключение слова эксперта.

Источник: Инопресса