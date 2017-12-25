Как мы будем жить в 2037 году

Хеннинг Яуерних и Изабелла Райхерт, Der Spiegel

"Будущее человечества может быть великолепным: благодаря цифровой медицине мы станем более здоровыми и будем жить дольше, искусственный разум возьмет на себя обременительные хлопоты по хозяйству и рабочие функции, а мы, если захотим, сможем отправиться в путешествие по виртуальным мирам. Но может ли все это действительно оказаться правдой? Как именно будет выглядеть обычный день в будущем?" - ответы на эти вопросы попытались найти журналисты Der Spiegel Хеннинг Яуерних и Изабелла Райхерт, поговорив с футурологами центра инноваций Ars Electronica Futurelab (Линц, Австрия).

"То, что искусственный интеллект будет сопровождать и поддерживать человека на протяжении всего дня, станет обычным к 2037 году", - считает один из футурологов центра Кристофер Линдингер. Предвестниками подобных персонализированных ассистентов уже сегодня являются Siri от Apple и Alexa от Amazon, хотя они имеют очень мало возможностей и привязаны только к одному устройству. "Нельзя предсказать, что компьютеры превзойдут мыслительные функции человека. Однако такие системы могут очень хорошо специализироваться на конкретной деятельности, например, сравнивать большое количество данных за очень короткое время", - сказал Линдингер.

Чипы, соединенные с интернетом, будут встроены в предметы, одежду, стены. Уже сегодня около 25 млрд устройств подключены к сети. К 2020 году, согласно расчетам, их количество увеличится до 50 млрд, то есть на каждого человека будет приходиться в среднем 7 устройств, передает издание.

При этом центральным компонентом систем искусственного интеллекта должны стать защита и безопасность информации, считает футуролог Линдингер.

В ближайшем будущем обычными станут также устройства, способные построить графики показателей здоровья, например ЭКГ. Согласно ожиданиям футурологов, с 2025 года сенсоры, размещенные на нашей одежде, коже и используемых нами предметах, будут регистрировать наши жизненные показатели, смогут собирать данные о состоянии здоровья, анализировать их и ставить диагнозы, что резко повысит продолжительность жизни людей, говорится в статье.

"Врачи в качестве диагностов станут излишни - цифровые системы здоровья будут лучше и выгоднее", - считает футуролог Мария Пфайфер. Искусственный разум может сразу сравнить отклонения от нормы с огромным количеством медицинских данных, то есть с информационной базой, гораздо более объемной, чем память одного медика, говорится в статье.

Согласно одному из исследований, компьютерный алгоритм уже сегодня может распознавать заболевания сердца лучше врачей. "Врачи смогут в будущем сконцентрироваться на социальных аспектах профессии", - считает Мария Пфайфер.

"Однако что произойдет, если при хакерском взломе вся важная информация попадет в чужие руки? Эти вопросы пока остаются без ответа", - отмечают авторы статьи.

"Новый цифровой мир медицины будет функционировать только если каждый пациент будет иметь доступ к собственным данным и будет сам решать, с кем он хочет поделиться этими данными", - считает Пфайфер.

"К 2037 году изменения произойдут и в том, что мы едим и как готовим еду. То, что завтрак сможет приготовить, например, кухонная машина, а за покупками больше не придется ходить, - вопрос уже не такого далекого будущего. Уже сейчас почти все крупные производители предлагают умные холодильники - правда, их цена пока высока для обычной семьи", - говорится в публикации. При помощи сканирования такие холодильники могут сохранять данные о находящихся внутри продуктах и сроках их годности. Они связаны с интернет-магазинами и могут на основе наших предпочтений автоматически заказывать еду.

Как сообщается в статье, к 2030 году с большой вероятностью появятся стейки из искусственного мяса. "Уже существуют многочисленные стартапы, которые производят мясо из клеточных культур. Для этого сначала размножают клетки, взятые у живого животного, которые затем вырастают в мускулы и жир в больших биореакторах. В 2016 году одна из американских компаний представила первую фрикадельку из искусственного мяса. Для ее создания понадобилось гораздо меньше воды и земельных ресурсов по сравнению с обычным мясом", - говорится в публикации.

"Правда, такие продукты пока слишком дороги: первый бургер, сделанный в лаборатории, стоил около 330 тыс. долларов. Однако в ближайшие десятилетия цены должны сильно упасть: по оценке компании, создавшей первый "лабораторный" бургер, уже в 2020 году ее продукты будут стоить около 10 долларов за штуку", - передает издание.

Что касается транспортной инфраструктуры, которая уже сегодня приближается к коллапсу в таких городах как Сингапур, Лондон и Токио, то и здесь ученые развивают новые концепты. Например, разработчики лондонского метро уже создали проект "суперпоездов", которые во время поездки могут соединяться между собой, так что пассажиры могут переходить из одного поезда в другой. "Необходимость подобных решений, а также современное состояние технологий говорят о том, что такие системы станут реальностью уже в 2030-е", - говорит футуролог Линдингер. Кроме того, уже в скором времени обычные автомобили заменят электрифицированные автобусы и машины автономного управления, благодаря которым сократится количество аварий и пробок на дорогах, передают журналисты.

"Исследователи трудовых процессов считают устаревшим то, что мы годами должны работать по одной профессии, которая определяет нашу идентичность. Технологический прогресс будет все больше способствовать изменению работы или ее упразднению", - говорится далее. "Люди должны настроиться на обучение в течение всей жизни", - считает футуролог Пфайфер. В связи с технологическим прогрессом уровень продуктивности всей экономики будет расти, однако при менее оптимистичном сценарии это также может означать экстремальное повышение уровня безработицы, так как из-за роботов многие рабочие места станут лишними. "Может возникнуть полностью новая система рынка труда, в которой наемный труд окажется ненужным и многие люди смогут жить, получая безусловный базовый доход", - пишут авторы публикации. Могут исчезнуть например, водители грузовых автомобилей: они понадобятся только для сопровождения грузовиков на определенном участке пути, вызывающем трудности у беспилотного автомобиля.

По мнению футуролога Линдингера, уже через 5-10 лет станет возможным отправляться в виртуальный отпуск. На рынке появятся специальные контактные линзы с неограниченным разрешением, и человек сможет наблюдать перед собой образы, неотличимые от реальности. Уже сейчас на рынке электроники имеются очки виртуальной реальности, используемые для компьютерных игр. По оценке экспертов, уровень развития игр виртуальной реальности сейчас соответствует уровню развития компьютерных игр в 1970-х годах, то есть находится на начальном этапе развития.

Однако, как отмечают авторы публикации, люди, которые не справляются с реальной жизнью, могут затеряться в виртуальном мире и стать зависимыми от него. Пфайфер выразила надежду, что люди, как в случае с литературой, фильмами и социальными сетями, смогут развить способность отличать реальность от вымысла, говорится в статье.

"Каким станет 2037 год в реальности, зависит от того, какие решения будут принимать общество, политика и экономика. Судя по актуальному состоянию исследований, существует достаточно причин для того, чтобы верить в интересное и красивое будущее", - заключают журналисты.

Источник: Инопресса