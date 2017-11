Эпоха Роберта Мугабе практически закончилась

Президент-автократ, к удивлению зимбабвийцев и всего мира, не заявил об уходе в отставку в речи по ТВ, а лишь заверил, что армейская операция, приведшая к домашнему аресту его семьи, не несла "никакой угрозы конституционному порядку". СМИ, тем не менее, пишут о стремительном падении старейшего в мире правителя, известного своей хитростью и безжалостностью.

Президент Роберт Мугабе поразил Зимбабве выступлением в прямом телеэфире в воскресенье: многие ожидали, что он откажется продолжать свое 37-летнее правление. "Он этого не сделал, так что период потрясений продолжается", - сообщает Габриель Станхаусер в The Wall Street Journal.

"В окружении генералов, взявших под контроль его правительство в результате военной операции пять дней назад, и в сопровождении католического священника 93-летний лидер, сбиваясь и запинаясь, прочел почти 20-минутную речь", - говорится в статье.

Мугабе сказал, что армейская операция, приведшая к задержанию нескольких его министров и помещению его семьи под домашний арест, не несла "никакой угрозы конституционному порядку и не бросила вызов главе государства и правительства".

"Общее замешательство усилили споры о словах, которые Мугабе произнес после того, как закончил свою речь. Некоторым телезрителям показалось, что он сказал: "Sorry... it's a long speech" ("Виноват... это длинная речь"), а другие услышали "It's a wrong speech" ("Это не та речь"), - сообщает Стайнхаусер.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе не отказался от власти в воскресенье, 19 ноября, несмотря на давление своих противников, говорится в редакционной статье Le Monde. В выступлении из президентского дворца он лишь упомянул о "разногласиях" и представил свой проект реформ.

Ко всеобщему удивлению Мугабе заявил по ТВ, что в ближайшие недели он будет председательствовать на съезде правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (ZANU-PF), хотя ее руководство объявило, что первым секретарем становится Эммерсон Мнангагва. По словам министра по кибербезопасности, теперь кандидатом от этой партии на пост президента будет Мнангагва.

"Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и зовем людей вернуться на улицы", - резко изобличил выступление Мугабе глава ассоциации ветеранов войны Крис Мутсвангва.

Сегодня и оппозиция, и правящая партия, судя по всему, склоняются к уходу Мугабе, считает редакция.

Также военные могут просто-напросто свергнуть его - они ввели технику в столицу 15 ноября, однако отклоняют сценарий военного переворота. Африканский союз (UA) и Сообщество развития Юга Африки (SADC) предостерегли армию Зимбабве от каких-либо поползновений по отстранению Мугабе без соблюдения формальностей, отмечает Le Monde.

В воскресенье Мугабе был смещен с поста лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ZANU-PF), пишет в Neue Zuercher Zeitung Дэвид Зигнер. Его преемника Мнангагву считают не менее жестоким.

"В воскресенье в столице Зимбабве десятки тысяч демонстрантов требовали окончательной отставки 93-летнего Роберта Мугабе, - говорится в статье. - Протестующих приветствовал генерал Чивенга, который, очевидно, стоит за вытеснением президента".

"Как будет выглядеть политическое будущее страны, до сих пор непонятно", - комментирует Зигнер.

По сведениям издания Africa Confidential, путч был запланировал еще до официальной отставки Мнангагвы. "По всей вероятности, министр по делам ветеранов освободительной войны Муцвангва, генерал Чивенга и сам Мнангагва еще несколько недель назад ездили в ЮАР для обсуждения деталей передачи власти и получили гарантии, что ЮАР не будет вмешиваться, пока все происходит "в рамках конституции". Организаторы смещения действующего президента должны были позаботиться о том, чтобы ситуация в стране выглядела как заговор военных, который мог бы спровоцировать интервенцию Сообщества развития Юга Африки (SADC). Официально говорится о том, что акция направлена не против Мугабе, а против "преступных элементов из его окружения".

5 ноября генерал Чивенга встречался с главой Минобороны Китая Чаном Ваньцюанем, чтобы заручиться поддержкой Пекина перед предстоящим переворотом. Чивенга указывал на то, что запланированные Мугабе "чистки" дестабилизируют армию Зимбабве и таким образом угрожают интересам Китая.

"Реальных перемен для страны с приходом к власти Мнангагвы ожидать не стоит, - полагает автор. - Его считают самым богатым человеком в стране, и теперь он хочет получить политический статус".

"Причина, по которой Мугабе так держится за власть, кроется в резне, которую он устроил в 1983 году: в результате кровавых событий были убиты, по разным оценкам, до 20 тыс. человек из этнической группы ндебеле. Вероятно, Мнангагва также замешан в тех событиях. Потеряв политический иммунитет, оба должны будут предстать перед международным судом", - пишет автор публикации.

Возможно, в переходном правительстве будет предоставлено место "вечному оппозиционеру" Цвангираи, чтобы успокоить мировое сообщество и привлечь международные инвестиции, отмечает журналист.

"В Зимбабве сегодня речь идет не о смене системы, а лишь о внутрипартийной борьбе за власть", - подытоживает Зигнер.

"Быстрое падение президента Зимбабве, чья легендарная хитрость, а также безжалостность помогали ему переигрывать бесконечных противников в течение почти четырех десятилетий, возможно, никого так не удивило, как самого Роберта Мугабе", - пишет The New York Times.

"Годами он был так уверен в безопасности и могуществе, что уезжал на отдых за пределы Зимбабве на месяц после Рождества, не сталкиваясь ни с какой угрозой даже во время длительного предсказуемого отсутствия", - отмечает автор статьи.

Цепь событий, приведших к падению Мугабе, началась 6 ноября, когда он отправил в отставку вице-президента Эммерсона Мнангагву, близкого сторонника армии, а несколько дней спустя попытался арестовать главнокомандующего, пишет газета.

Эти шаги стали кульминацией длительной - и все более ожесточенной и персонифицированной - борьбы внутри партии ZANU-PF, которая контролирует страну с момента получения ею независимости в 1980 году. Так называемую фракцию Lacoste возглавлял Мнангагва, по прозвищу Крокодил, и ее поддерживала армия и ветераны, поясняет автор статьи.

Соперничающую с ней фракцию возглавляла жена президента Грейс Мугабе и поддерживала полиция. В эту фракцию входили в основном молодые политики, не имеющие опыта освободительной борьбы, и она получила название Generation 40, или G-40. Организатором этой группы считают Джонатана Мойо - бесстрашного и чрезвычайно амбициозного политика, говорится в статье.

Как полагают многие политики и эксперты, падение Мугабе связано с тем, что в середине 2014 года его жена решила стать самостоятельной политической силой.

"Будучи замужем за Мугабе в течение нескольких десятилетий, она была известна как "Гуччи Грейс": ее интересовал шопинг и гламурный образ жизни. Она была машинисткой в президентском пуле, когда между ней и Мугабе начался роман, в то время как первая жена президента Салли умирала от рака. В отличие от пользовавшейся всеобщей любовью первой жены, вторую госпожу Мугабе зимбабвийцы недолюбливают", - говорится в статье.

Некоторые политики и эксперты указывают на руку Мойо в появлении у госпожи Мугабе политических амбиций.

"Он сыграл на ее страхах, - считает Дева Мавхинга, эксперт по Зимбабве организации Human Rights Watch. - Представьте: вы молодая жена старого мужа в последние годы его жизни. Вы должны обеспечить свое будущее".

"Жена Мугабе и ее союзники в итоге победили. Но эта победа вскоре оказалась пирровой", - пишет автор статьи.

"На фоне того как фракция Lacoste завершила свержение Мугабе, партийные чиновники в воскресенье сместили госпожу Мугабе с поста главы женской лиги ZANU-PF и навсегда лишили ее членства в партии. Мойо также был пожизненно отстранен от всех постов", - говорится в статье.

Окончание этих перипетий оказалось намного приятнее для Мнангагвы, полагает Ониши: в воскресенье партия провозгласила его своим новым лидером.

Источник: Инопресса