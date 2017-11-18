Гламур в аренду

Юлиан Ханс, Süddeutsche Zeitung

Селфи в частном самолете, фото с упаковкой от нового iPhone: многие русские придают большое значение статусу. А как быть тем, у кого нет ни самолета, ни айфона? Все просто: в социальных сетях можно создать видимость шикарной жизни, пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"В России, - пишет Ханс, - эта тенденция привела к возникновению целой отрасли, предлагающей свои услуги для создания разного рода селфи".

"Век цифровых технологий открыл совершенно новый уровень самопрезентации. Молодежь, ориентированная на потребление, выбирает для этого Instagram. Камеры и приложения предлагают огромный выбор возможностей, позволяющих всего за пару движений по экрану сделать кожу более гладкой, глаза крупнее, а ноги длиннее. Однако атрибуты "жизни на полную катушку" все еще приходится заимствовать в аналоговом мире", - отмечает журналист с иронией.

"Хотите впечатлить подружек или позлить бывшего? - спрашивает своих посетительниц rentroses_gtn в Instagram. - Только сейчас: шикарный букет всего за 800 рублей - и у вас будет 10 минут, чтобы сделать с ним селфи". Неплохо за целую охапку роз, считает Ханс. "Мой любимый снова меня балует", - с подобными надписями такие селфи появляются потом в том же Instagram. Популярностью этот сервис пользуется особенно 8 марта, когда в России традиционно ни одна женщина не должна остаться без цветов. "За 300 рублей сервис по аренде роз предлагает сфотографироваться с упаковкой от новейшей модели iPhone или элитных очков Ray-Ban", - сообщает издание.

"В обществе, где статусу придается большое значение, зависть и ревность - востребованная валюта. В сети можно встретить такие предложения, как аренда мужчины с накачанным торсом на время съемки селфи или (...) возможность сфотографироваться с мужчиной в новеньком BMW на фоне цветов и коробочки с узнаваемым логотипом Tiffany - но это уже обойдется примерно в 80 евро. Если истинный почитатель купится на это и станет сам дарить дорогие подарки, инвестиция быстро оправдает себя", - подмечает автор статьи.

Конечно, когда все подружки уже запостили селфи с розами, бриллиантами, мужчинами и автомобилями, их будет сложно переплюнуть. "А как насчет фото в частном самолете? За 160 евро можно сфотографироваться у трапа или в кожано-лакированном интерьере какого-нибудь джета. Тому, кто хочет впечатлить конкурентов или партнеров по бизнесу, @privatjetstudio обещает воплотить в фотографиях стиль жизни, которого в реальности клиент позволить себе не может". "Будь как Тимати, приходи к нам, и мы сфотографируем тебя в салоне частного самолета", - цитирует рекламный слоган Юлиан Ханс.

Герой молодежи, рейпер Тимати имеет в Instagram более 10 млн подписчиков. А также дружит с президентом Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает издание.

Кадыров - активный пользователь Instagram, продолжает корреспондент. "Вот он потеет на камеру, занимаясь фитнесом. А вот публикует фото критика Кремля под прицелом снайперской винтовки и подписью: "Кто еще не понял, тот поймет". После убийства Бориса Немцова, которое совершили бойцы из спецподразделений Кадырова, это выглядит очевидной угрозой", - говорится в статье.

Тенденция повсюду делать селфи может быть опасной даже для тех, кто далек от политики, замечает Ханс. "После серии случаев со смертельным исходом полиция два года назад в рамках специальной кампании предостерегала тех, кто ради умопомрачительных селфи готов подвергать свою жизнь опасности. Речь шла о фото на крышах домов, ЛЭП или железнодорожных путях", - говорится в статье.

Источник: Инопресса