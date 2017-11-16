Попытка армии Зимбабве захватить власть, возможно, знаменует конец правления Мугабе

Джо Паркинсон и Габриэле Штайнхаузер, The Wall Street Journal

Роберт Мугабе, президент Зимбабве, в среду был взят под домашний арест, а военные, которые прежде его поддерживали, установили контроль над государственными институтами страны, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты Джо Паркинсон и Габриэле Штайнхаузер отмечают: "Генералы заявили, что их действия - это не переворот, а восстановление порядка". Но, подчеркивает издание, по данным на вечер среды 93-летний Мугабе и его 52-летняя жена Грейс "фактически стали пленниками после ночной операции, которая, по мнению экспертов и западных дипломатов, может предвещать смещение президента" Зимбабве.

"Действия военных могут иметь колоссальные последствия для Зимбабве и Африки в момент, когда соперничество политических систем на этом континенте обострилось максимально за весь период после окончания холодной войны. Осмелевшие демократы в некоторых африканских государствах борются с усиливающейся группой режимов автократов-технократов вроде Мугабе, которые утверждают, что демократия западного типа сослужила Африке плохую службу и не смогла обеспечить большой и длительный рост уровня жизни", - говорится в статье.

Смена руководства в Зимбабве может также иметь широкие последствия для экономики страны. По словам инвесторов и аналитиков, глобальные финансовые институты вроде Всемирного банка и МВФ ранее наращивали свое присутствие в Зимбабве. "Одна из причин - надежда, что расширенная роль политической фракции, окружающей вице-президента Эммерсона Мнангагву, поспособствует большей ориентации на рыночную экономику", - говорится в статье.

По предположению издания, за действиями военных стоит борьба фракций за роль преемника Мугабе. На прошлой неделе Мугабе отстранил Мнангагву, что было воспринято как попытка расчистить дорогу для Грейс Мугабе - лидера другой фракции.

Но захват военными власти в столице Зимбабве - драматичная перемена в судьбе семейства Мугабе и всей страны, стоящей на пороге очередного экономического кризиса. "Все больше зимбабвийцев ночует у банков - так они "стоят" в очередях в надежде снять со своих счетов американские доллары", - говорится в статье.

Несколько дней назад казалось, что фракция Мнангагвы загнана в угол. Сам он бежал за границу. Однако в среду аналитики заключили, что эта фракция явно набирает силу. "Старая гвардия укрепила свой авторитет", - заметил Алекс Вайнс (аналитический центр Chatham House, США).

"Многие зимбабвийские аналитики предполагают, что старая гвардия намерена договориться о создании правительства национального единства, которое возглавит Мнангагва наряду с крупнейшими оппозиционными партиями. По их ожиданиям, новое руководство, вероятно, постарается устроить Мугабе "мягкий конец правления" вместо того, чтобы подвергать его карам, которые могут разжечь вспышку насилия", - говорится в статье.

Авторы подчеркивают: военные, тщательно выбирая выражения, описывают Мугабе не как злокозненного диктатора, а как стареющего патриарха, власть которого ослабили коррумпированные придворные.

Африканский союз заявил, что действия военных "похожи на переворот", и призвал к защите государственных институтов. Со своей стороны, западные страны не стали осуждать зимбабвийских военных, а Госдепартамент США не назвал события "переворотом". Неназванный американский чиновник заявил в среду, что "США обеспокоены недавними действиями зимбабвийских военных и призывают лидеров Зимбабве проявлять сдержанность и уважать верховенство закона". По словам чиновника, США хотят увидеть "надлежащий переход к демократической, гражданской системе", говорится в статье.

Источник: Инопресса