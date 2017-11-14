Создана европейская оборона: что она подразумевает и как работает

Марко Брезолин, La Stampa

Жан-Клод Юнкер назвал европейскую оборону "спящей красавицей Лиссабонского договора". Во вторник 13 ноября она проснулась и сделала первые шаги в сопровождении 23 стран-членов ЕС, которые подписали и вручили Федерике Могерини просьбу о вхождении в постоянное структурированное сотрудничество в оборонной сфере (Pesco), передает корреспондент итальянской газеты La Stampa в Брюсселе Марко Брезолин.

Приведет ли эта инициатива к созданию европейской армии, как того хочет Эммануэль Макрон? - задается вопросом автор. Для этого еще предстоит проделать очень долгий путь, но скоро намерение, закрепленное на бумаге, превратится в конкретные проекты, отмечает журналист.

"Необходимый толчок был дан двумя историческими феноменами: "Брекзитом", из-за которого ЕС покинет страна, меньше всего желающая сотрудничать в области обороны, и приходом в Белый дом Дональда Трампа, пославшего Европе четкий месседж: для обороны лучше рассчитывать на себя самих", - говорится в статье.

Кто примкнул

"Италия - с Францией, Германией и Испанией - входит в костяк 23 стран, решивших "сесть на этот поезд". Мальта, Ирландия, Дания, Португалия и Британия не будут участвовать в Pesco, передает корреспондент.

Когда инициатива вступит в силу

Формально Pesco станет реальностью после одобрения квалифицированным большинством в Совете ЕС по иностранным делам - голосование запланировано на 11 декабря, пишет издание.

В чем состоит инициатива

"Проекты будут касаться различных аспектов, как в развитии потенциала, так и в оперативном плане, "с целью оптимизировать доступные ресурсы и повысить совокупную эффективность", - информирует Брезолин. - Одно из слабых мест нынешней системы европейской обороны - в которой каждая страна самостоятельна - как раз связано с ростом расходов и разными характеристиками вооружений отдельных стран, которые часто не в состоянии вести диалог друг с другом".

Как защититься от российской пропаганды

Есть еще одна область, в которой Европа ищет инструменты защиты, - она касается борьбы с фейковыми новостями и противостояния российской пропаганде, продолжает автор. "Официально в Брюсселе говорят об оперативных группах, которые занимаются стратегической коммуникацией ЕС: Европейская служба внешних дел (во главе с Могерини) на данный момент запустила три такие группы, - поясняет корреспондент. - Одна занимается Восточной Европой, другая - Западными Балканами, а третья - арабским миром". Могерини попросила дополнительные ресурсы для этих проектов. "Тем временем, - говорится в статье, - Еврокомиссия запустила общественную консультацию для противодействия ложным новостям, распространяемым онлайн: это призыв к СМИ, соцсетям, исследователям, властям и гражданам найти способы борьбы с проблемой. Также будет создана экспертная группа (прием кандидатур открыт до середины декабря), которая будет действовать с января для борьбы с дезинформацией".

Источник: Инопресса