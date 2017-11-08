Неужели обычные люди честнее богачей?

К. Вайзе, Д. Хёрен, Bild

Членство в этом "клубе" могла позволить себе только "очень крупная рыба": супербогачи и международные концерны. Так называемое "Райское досье" обнажает систему сомнительных налоговых манипуляций, пишет немецкий таблоид Bild.

Новые разоблачения, сообщают авторы статьи, бросают тень на махинации политиков, миллиардеров, целых компаний и даже одного американского министра. "Но неужели "крупная рыба" наносит больше вреда, чем простые граждане, на совести которых многочисленные случаи ухода от уплаты налогов, незаконной трудовой деятельности или той же контрабанды сигаретами?" - задается вопросом Bild.

"По оценкам Еврокомиссии, публичная казна европейских стран ежегодно недополучает около триллиона евро из-за неуплаченных налогов", - говорится в статье.

"Германия теряет порядка 160 млрд евро в год из-за налоговых трюков, которые по заказу концернов и миллиардеров проделывают особые адвокатские конторы. Причем легально", - повествуют журналисты.

"Но в то же самое время, - продолжают авторы, - 45 млрд евро в год, по оценке эксперта по проблеме теневой экономики Фридриха Шнайдера, составляет ущерб Германии от незаконного уклонения от уплаты налогов простыми людьми".

Около половины этой суммы, порядка 20 млрд евро, по словам Шнайдера, "приходится на "бытовые" налоговые махинации, так называемую "муравьиную преступность": речь идет о незаконно нанятой уборщице или о праздновании дня рождения, которое по документам проходит как деловой обед".

По словам Томаса Айгенталера, главы Налогового профсоюза Германии, "за всем этим скрываются зачастую те же эгоистичные мотивы и желание сэкономить. Если те, наверху, могут себе это позволить, то чем я хуже".

"Ущерб от "левых" заработков таксистов, предприятий сферы питания составляет порядка 10 млрд евро в год. Ущерб от незаконной деятельности на стройках в Германии - более 400 млн евро. А покупка контрабандных сигарет обходится казне (...) в миллиард евро", - сообщает издание.

В 2015 году налоговое законодательство было ужесточено, пишет Bild: если сумма неуплаченного налога превышает 50 тыс. евро, налогоплательщику грозит тюремное заключение, свыше 100 тыс. евро - до 10 лет тюрьмы.

Источник: Инопресса