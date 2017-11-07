Сто лет коммунизма - и сто миллионов мертвых

Дэвид Сэттер, The Wall Street Journal

"На этой неделе исполняется 100 лет с тех пор, как вооруженные большевики захватили Зимний дворец в Петрограде - ныне Санкт-Петербурге - и арестовали министров Временного правительства России. Они запустили цепь событий, в результате которых погибли миллионы и западной цивилизации была нанесена почти что смертельная рана", - пишет в статье для The Wall Street Journal журналист Дэвид Сэттер, автор книги "Век безумия: распад и падение Советского Союза" (Age of Delirium: the Decline and Fall of the Soviet Union).

"В странах, где коммунизм восторжествовал, он выхолостил моральную основу общества, низведя на низшую ступень личность и превратив ее в винтик государственной машины. Коммунисты совершали убийства в таком масштабе, чтобы полностью уничтожить ценность жизни и разрушить индивидуальное сознание выживших", - полагает автор.

В своей речи 1920 года к комсомолу Ленин заявил, что коммунисты подчинили мораль классовой борьбе. Хорошо было все, что уничтожало "старое общество эксплуататоров" и способствовало строительству "нового коммунистического общества".

"Подобные убеждения подготовили почву для десятилетий убийств в промышленном масштабе, - пишет Сэттер. - В общей сложности, не менее 20 млн советских граждан были преданы смерти режимом или погибли в результате его репрессивной политики".

"В число жертв входят 200 тыс. убитых в ходе "красного террора" (1918-1922 годы), 11 млн умерших от голода и раскулачивания, 700 тыс. казненных в период "большого террора" (1937-1938 годы), еще 400 тыс. расстрелянных с 1929 по 1953 годы, 1,6 млн погибших в ходе насильственных переселений и как минимум 2,7 млн умерших в ГУЛАГе - трудовых колониях и специальных поселениях", - пишет автор.

"Если добавить к этому списку смерти, к которым привели коммунистические режимы, созданные и поддержанные Советским Союзом, в частности в Восточной Европе, Китае, на Кубе, в Северной Корее, Вьетнаме и Камбодже, то общее число жертв будет близко к 100 млн. Это делает коммунизм величайшей катастрофой в человеческой истории", - полагает Сэттер.

"В то время как Советский Союз переосмыслил человеческую природу, он также распространил интеллектуальный хаос", - утверждает он.

"Когда большевики захватили власть в России, западные интеллектуалы, на которых повлияло отсутствие этического ориентира - то, что в первую очередь привело к большевизму, - закрыли глаза на эти жестокости. Когда убийства стали слишком очевидными, чтобы отрицать их, симпатизирующие Советам оправдывали происходившее их предполагаемыми благородными целями", - говорится в статье.

"Сейчас Советский Союз и международная коммунистическая система, которая когда-то управляла третьей частью территории Земли, ушли в прошлое. Но необходимость сохранять приоритет более высоких моральных ценностей на данный момент настолько же важна, как и в начале XIX века, когда они впервые начали всерьез оспариваться", - заключает автор.

Источник: Инопресса