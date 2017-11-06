"Райский архив": богатые становятся богаче, а бедные беднее

Редакция, Süddeutsche Zeitung

Новые разоблачения больно ударят по концернам, политикам и сотрясут мир супербогатых, пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung по поводу Paradise Papers.

Appleby - ведущая компания-регистратор в офшорном бизнесе, основанная на Бермудских островах. "Список ее клиентов пестрит известными фамилиями: это и принцессы, и премьер-министры, и голливудские звезды, а также богатейшие олигархи со всего мира - из России, с Ближнего Востока, Азии и Африки", - сообщает издание.

В распоряжении Sueddeutsche Zeitung, члена журналистского консорциума ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists), некоторое время назад оказался архив сообщений и документов компаний группы Appleby. Речь идет о 13,4 млн конфиденциальных документов из переписки группы, "которые доказывают, что некоторые клиенты компании использовали офшорные фирмы для маскировки преступных действий или сокрытия доходов, полученных из сомнительных источников. Они указывают на связи министра в кабинете Дональда Трампа с российскими олигархами, о которых до сих пор ничего не было известно".

В документах, получивших название "Райский архив" (Paradise Papers), фигурируют названия таких фирм, как Nike, Apple, Uber или Facebook. Новые разоблачения демонстрируют, "как активно политическая элита - речь идет о более чем 120 политиках из примерно 50 стран - использовала этот тайный мир налогового рая". В Германии, пишет SZ, следы ведут к тысяче клиентов, не всех из них, конечно, можно обвинить в нарушении закона. "Среди тех, кто получал выгоду от деятельности офшорных компаний, - миллиардеры и представители аристократических фамилий, предприниматели, инвесторы, мошенники и бывшие политики, например, экс-канцлер Герхард Шредер, а также такие компании, как Sixt, Deutsche Post, сеть отелей Meininger, Siemens, Allianz, Bayer или Deutsche Bank".

Как замечает Sueddeutsche Zeitung в другой статье, посвященной контактам представителей Германии с Appleby, экс-канцлер Шредер "в 2009 году входил в совет директоров российско-британского энергетического предприятия ТНК-BP, которое, как и многие подобные совместные компании, было зарегистрировано на Британских Виргинских островах. (...) В рамках своих компетенций Шредер и два других члена совета директоров консультировались с Appleby. (...) В декабре 2011 года Шредер покинул пост в ТНК-BP, а в 2013 году компания была поглощена российским нефтяным гигантом "Роснефть", совет директоров которой несколько недель назад возглавил экс-канцлер".

"Райский архив" показывает, насколько тесно промышленно развитые страны вовлечены в офшорный бизнес", - говорится в статье. "Налоговый рай помогает уклониться от уплаты налогов не только концернам, но и частным лицам. И речь давно идет не только о налогах, а о том, как богатым обойти те законы, которые им мешают", - замечает издание.

Выигрывают от этой системы "все те, кто хочет и может позволить себе стать частью этого параллельного мира". "И тем не менее, - замечает издание, - офшоры имеют последствия и для всех нас, простых людей. Экономики стран недосчитываются миллиардов, которые должны поступать в казну в качестве налогов и которых не хватает, например, на поддержание работы больниц, создание новых мест в детских садах или обеспечение безопасности улиц".

"Масштабы проблемы проступают из анализа экономиста Габриэля Цукмана (эксперт сотрудничал с изданием в рамках данного расследования. - Прим. ред.): супербогачи скрыли в офшорах 7,9 трлн евро налогов".

"Офшоры представляют собой систему, которая богатых делает богаче, а бедных беднее", - говорится в статье.

"Посыл этих новых разоблачений понятен: ни политики, ни крупные концерны, ни те, кто нарушает условия санкций или уклоняется от уплаты налогов или дергает за нужные ниточки за кулисами, не могут теперь исходить из того, что их деяния останутся их тайной. То, что происходит на темной стороне глобального финансового мира, может быть выведено на чистую воду в любой момент", - констатируют журналисты Sueddeutsche Zeitung.

Источник: Инопресса