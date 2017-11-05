Министр иностранных дел Испании: "Пучдемон хочет интернационализировать кризис"

Танги Бертеме, Патрик Сен-Поль, Le Figaro

Глава испанской дипломатии не исключает возможности проведения референдума о каталонской независимости во всей Испании. Интервью с испанским министром иностранных дел и международного сотрудничества Альфонсо Дастисом взяли журналисты Le Figaro Танги Бертеме и Патрик Сен-Поль.

"Были ли вы удивлены бегством Карлеса Пучдемона в Бельгию?" - спросили журналисты.

"Да, немного, - ответил Дастис. - Но в отношении Пучдемона надо всегда быть готовым к сюрпризам, поскольку его действия непредсказуемы. Есть ответственные руководители, которые остались, и нет никакой напряженности. Но я не эксперт в психологии или в психиатрии. Можно представить, что он хотел, по его словам, интернационализировать то, что он называет конфликтом, в городе, являющемся столицей Европы, чтобы поговорить с европейцами".

"Карлес Пучдемон в четверг не ответил на вызов в испанский суд. Логическим последствием стала бы выдача европейского ордера на арест?" - поинтересовались журналисты.

"Я читал, что он предлагал предстать перед судом посредством телеконференции. Не думаю, что можно так сделать. Обычно в Испании люди должны представать перед судами лично, а не из стран, где они находятся. В любом случае, решать будут судьи", - сказал министр.

"Правительство решило быстро организовать выборы в Каталонии, чтобы выйти из кризиса. Но последние опросы общественного мнения, похоже, отдают предпочтение сепаратистам..." - заметили интервьюеры.

"Считаю, что это просто возможность, но знаете, опросы общественного мнения нередко ошибаются. Если в результате появился бы парламент, составленный подобным образом, то тогда надо было бы разговаривать с этим парламентом и надеяться на то, что он сделает то, что должен был сделать, то есть применять закон и соблюдать Конституцию, а не бросать вызов законности, правовому государству и демократии. Я надеюсь, что диалог произойдет. Мы предложили много новых возможностей для диалога, как в рамках конференции президентов регионов, так и в парламентской комиссии для выработки изменений Конституции. У Пучдемона имелись возможности для диалога, но он хочет говорить лишь об условиях независимости. Это то, на что правительство и государство не могут пойти", - ответил собеседник издания.

"Сепаратисты, видимо, намерены использовать эти выборы как некий референдум по самоопределению. Что произойдет, если они победят?" - спросили журналисты.

"Мы можем снова предложить возможность диалога с целью урегулирования, чтобы удовлетворить устремления каталонцев к большей автономии, можно даже подумать о внесении изменений в Конституцию, - ответил Дастис. - Я думаю, что у истоков этого забегания вперед стоят бюджетные сокращения 2012 года, связанные с экономическим кризисом, и коррупционные дела неолиберальной партии Convergencia y Union Артура Маса (тогдашнего президента Женералитата Каталонии. - Прим. Le Figaro). Очевидно, что Пучдемон решил сделать из экономической проблемы националистическую проблему".

"Значит, возможно провести законный референдум?"

"Если этот референдум законный, то после внесения изменений в Конституцию, конечно, можно его рассматривать. Но надо иметь ясное представление. По этому вопросу должны иметь возможность высказаться все испанцы. Не может идти речи о том, чтобы часть народа принимала решение за всех. Это относится как к изменению Конституции, так и к будущему Каталонии", - сказал министр.

"Пучдемоном и теми людьми, которые его поддерживают, были попраны демократия и правовое государство", - утверждает Дастис.

Источник: Инопресса