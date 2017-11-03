Бен Ладен: документы очень значимы и, увы, актуальны

Обнародованный ЦРУ кладезь документов из убежища ликвидированного в 2011 году "террориста номер 1" раскрывает глубину связей "Аль-Каиды"* с Ираном, что играет на руку сторонникам новых антииранских санкций в США. Много подробностей открывает 228-страничный рукописный дневник. The Times пишет про Хамзу бен Ладена - "харизматичного прямого наследника" Усамы.

"Недавно обнародованный кладезь документов, найденный США в убежище, где был убит Усама бен Ладен, позволяет по-новому взглянуть на отношения "Аль-Каиды*" с Ираном, указывая на прагматический союз, возникший из общей ненависти к США и Саудовской Аравии", - сообщают корреспонденты The Wall Street Journal.

Один из документов содержит пространный доклад от 2007 года, написанный, видимо, высокопоставленным представителем "Аль-Каиды"*. "Исходя из моего опыта, иранский режим - это лучший пример (...) прагматизма в политике, - говорится в документе. - Кто бы ни пожелал нанести удар по Америке, Иран готов поддержать и помочь деньгами, оружием и всем, что требуется, при условии, что его сопричастность не будет прямой и очевидной".

Публикация документов приходится на момент, когда Дональд Трамп проводит жесткую линию по Ирану, отказываясь подтвердить, что Тегеран соблюдает соглашение с "шестеркой" по ИЯП. "Разоблачение более глубоких, чем полагали многие, связей между Ираном и "Аль-Каидой"* может еще больше поощрить американских сторонников новых жестких санкций по Ирану", - считают корреспонденты.

ЦРУ опубликовало рукописный дневник, записи в котором, возможно, делала одна из дочерей Усамы бен Ладена. Документ дает представление о том, как лидер "Аль-Каиды"* относился к окружающему миру, в частности о его глубоком интересе к революционным событиям "арабской весны" в месяцы, предшествовавшие его гибели, сообщают журналисты The Washington Post.

"228-страничный дневник петляет между дискуссиями, мыслями и рефлексией, которыми бен Ладен делился с семьей. В частности, это рассуждения о том, как использовать упомянутые восстания, что делать с быстрыми изменениями, происходящими в арабском мире, и когда, на его взгляд, "Аль-Каиде"* надо будет высказаться", - передают авторы.

Хаос и отсутствие лидерства в этих революциях - лучшая среда для распространения мыслей и идей "Аль-Каиды"*, по словам бен Ладена, зафиксированным в дневнике.

"По-видимому, в дневнике освещены беседы бен Ладена с дочерями Мириам и Сомией, женой и сыновьями Халедом и Хамзой. Последний должен был стать преемником отца и возглавить основанную им группировку, - говорится в статье. - Дневник озаглавлен "Особые дневники Абу Абдаллы: точки зрения шейха Абдаллы - беседа с семьей". В этом заголовке бен Ладен назван его традиционным арабским именем. Беседы прошли с февраля по апрель 2011 года, даты в журнале проставлялись по исламскому календарю".

"Ребенок-солдат", послушный сын, подросток-убийца, любящий отец: истории, рассказанные о Хамзе бен Ладене, начинают превосходить легенды о его отце, - пишет корреспондент The Times Ричард Спенсер. "Молодой человек, представший миру в последних обнародованных документах о бен Ладене, называется прямым наследником "Аль-Каиды"* - этакий симпатичный будущий Блофельд (персонаж-злодей из книг и фильмов о Джеймсе Бонде. - Прим. ред.)".

К 2000 году, будучи в возрасте 11 лет, Хамза уже появлялся рядом с отцом на пропагандистских видео, тренируясь с правоверными мусульманами и произнося эмоциональные проповеди. "Он участвовал в совместной атаке "Аль-Каиды"* и "Талибана"* в Пакистане в начале 2001 года, но его беззаботное существование подошло к концу после 11 сентября", - рассказывает журналист.

Сын бен Ладена провел последующие три года в Иране, где, как кажется, режим время от времени брал его семью под стражу.

На момент, когда его отец был убит в 2011 году, у Хамзы родились сын Усама и дочь Хайрия. "Никто не знает, готов ли лидер "Аль-Каиды"* Айман аз-Завахири передать эстафету молодому человеку, однако он очевидным образом рад использовать его харизму", - говорится в статье.

"Возможно, Усама бен Ладен играл с вами в Counter-Strike", - пишет журналистка Newsweek Кристаль Хейз.

Из документов, рассекреченных ЦРУ в среду, следует, что лидер "Аль-Каиды"* проводил время за просмотром диснеевских мультфильмов, а также вел дневник и играл в популярные компьютерные игры.

Бен Ладен хранил на компьютере вирусные видеоролики, документальный фильм "Разменная монета", в котором утверждается, что теракты 11 сентября были делом рук американского правительства, мультфильмы типа "Тачки" и фильмы о себе, говорится в заметке.