Серия политических убийств в Киеве

Стефан Сиоан, Le Figaro

Знаменитая чеченская женщина-воин Амина Окуева была убита в понедельник в разгар прокатившейся по Украине волны расправ, пишет журналист Le Figaro Стефан Сиоан.

Многие жители Украины потрясены гибелью чеченки Амины Окуевой, ставшей звездой революции Майдана, участницей боев в Донбассе и медийной фигурой первостепенной важности. В понедельник вечером 34-летняя женщина была убита выстрелом в голову, когда она сидела в машине, которую вел ее муж, все это похоже на холодно спланированное и исполненное убийство. Два стрелка, спрятавшись в кустах, стреляли из автоматического оружия по машине, остановившейся на переезде. Супруг Адам Осмаев, 36-летний чеченец, был ранен в ногу, он выжил. Пара стала объектом нападения не в первый раз: 1 июня убийца представился французским репортером издания Le Monde, он выстрелил в упор в Осмаева, но был нейтрализован самой Аминой Окуевой, говорится в статье.

После этого эпизода молодая женщина стала украинской героиней, а также символом присутствия женщин в вооруженных силах. Предполагаемый убийца был задержан: по данным киевских властей, это Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго", чеченский бандит из Санкт-Петербурга, считающийся "личным киллером" Рамзана Кадырова, хозяина Грозного, передает автор.

В 2014 году, когда в Донбассе разразилась война, чеченский конфликт 1990 и 2000 года частично был перенесен на Украину. Бойцы, приближенные к Рамзану Кадырову, отправились в пророссийское ополчение Донецка, принимая активное участие в боях, говорится в статье. Чеченский сепаратист Иса Мунаев основал миротворческий батальон имени первого президента независимой Чеченской республики Джохара Дудаева в составе украинских сил, воюющих с пророссийскими сепаратистами. После убийства Мунаева в феврале 2015 года этот батальон возглавил Осмаев, и тогда супруги Осмаев и Окуева вышли на сцену.

Амина Окуева - гражданка Украины, родилась в Одессе в 1983 году, в ее биографии остается много темных пятен до того, как она стала активисткой и врачом во время революции в Киеве. Ее муж Адам Осмаев долго жил в Великобритании, он сын Асланбека Осмаева - человека, контролировавшего чеченскую нефтепромышленность и затем отстраненного Рамзаном Кадыровым в ходе взятия им власти, отмечает журналист.

В 2012 году при президенте Януковиче Адам Осмаев был взят под стражу в Одессе, его обвиняли в заговоре с целью убийства Владимира Путина, передает автор.

За последние месяцы военная активность чеченцев сильно ослабела, многие бойцы батальона Дудаева погибли в Донбассе. Амина Окуева стала офицером военной полиции и сделалась крайне популярной медийной фигурой в социальных сетях, во всех слоях общества, пишет Сиоан. Семейная пара также находилась под пристальным вниманием Кремля и Кадырова, которые обвиняли Адама Осмаева и Амину Окуеву в убийстве Бориса Немцова.

Это восьмое политическое убийство из тех, что произошли в Киеве за последние пятнадцать месяцев, направленных против оппозиционеров Кремлю, украинских военных высокого ранга или лиц, связанных с чеченским конфликтом. Министерство внутренних дел Украины подозревает российские спецслужбы или головорезов Кадырова, сообщает автор статьи. "Существует террористическая группа, действующая на украинской территории", - считает Ахмед Закаев, глава чеченской оппозиции в изгнании. "В Европе любой, кто связан с противниками альянса Путин-Кадыров, может ожидать покушения на убийство", - комментирует один неназванный знаток этого досье.

Источник: Инопресса