20:57 01.11.2017 | Дайджест | Новости 100177915

В Индии произошел взрыв, 18 человек погибших и десятки пострадавших

В индийском штате Уттар-Прадеш в среду, 1 ноября, прогремел Взрыв.


Тут в городе Рай-Барели на электростанции взорвался котел. В результате аварии погибли 18 человек. Еще около ста человек получили травмы.

Как сообщают местные СМИ, многие получили сильные ожоги. При этом власти штата утверждают, что количество жертв и пострадавших может увеличится, поскольку многие сотрудники станции оказались в ловушке внутри энергоблока, который начал работать в марте 2017 года.

Работа электростанция на данный момент приостановлена. На место происшествия направлена группа Национальных сил реагирования на стихийные бедствия для оказания помощи в спасательных работах. Приехала скорая помощь и оказывает помощь пострадавшим. Тех, у кого самые сильные ожоги, доставляют в больницу в городе Лакхнау, что примерно в 110 км от Рай-Барели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в индийском городе Хатлой взорвался трансформатор, в результате чего погибли 14 человек и семеро получили ранения.


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