При теракте в Нью-Йорке убиты восемь человек

Мелани Грейс Уэст, Мара Гэй, Золан Кэнно-Янгс и Кейт Кинг, The Wall Street Journal

"Во вторник были убиты восемь человек и еще не менее дюжины ранены, когда грузовик начал давить пешеходов и велосипедистов на велодорожке в Нижнем Манхэттене", - сообщают корреспонденты The Wall Street Journal. Официальные лица назвали это "трусливым актом террора". По количеству жертв это самая крупная атака в Нью-Йорке с 11 сентября 2001 года.

"По словам сотрудника правоохранительных органов, водитель, выпрыгнув из грузовика, выкрикнул по-арабски "Бог велик", и полиция оказала ему отпор. Официальные лица сообщили, что это был 29-летний Сайфулло Саипов из Тампы, штат Флорида, приехавший в США в 2010 году, выходец из Узбекистана. Полиция известила, что он находится в местной больнице под стражей после того, как полицейский ранил его пулей в живот", - говорится в статье.

"Один сотрудник правоохранительных органов сказал, что около грузовика полиция нашла рукописные записи, которые гласили, что подозреваемый совершил атаку во имя ИГИЛ*", - говорится в статье.

"Это был акт террора, - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. - Чрезвычайно трусливый акт террора, направленный против безвинных мирных граждан".

Согласно апрельскому докладу Счетной палаты США, со времен атаки на ВТЦ в 2001 году по июнь 2016 года (стрельба в ночном клубе в Орландо) произошло 23 инцидента с атаками по радикально-исламистским мотивам, при этом 119 человек погибли.

"Ко многим инцидентам причастны террористы-одиночки, вдохновлявшиеся "Исламским государством"*, - говорится в статье. - Из-за этого данная террористическая группировка сделалась угрозой на международном уровне, хотя она не всегда руководит атаками сама".

Президент Трамп написал в Twitter: "В Нью-Йорке, похоже, совершена еще одна атака крайне нездоровым и невменяемым человеком".

Позднее он сообщил: "Я только что приказал Министерству внутренней безопасности усилить нашу уже Чрезвычайную Программу Проверок. Быть политкорректным - это хорошо, но не ради такого!".

"Отвечая на вопрос, попадал ли подозреваемый раньше в поле внимания властей, некий сотрудник правоохранительных органов, осведомленный о расследовании, сказал: "Один его знакомый попадал и стал известен властям", но отказался вдаваться в подробности", - передают журналисты.

Компания Uber подтвердила, что подозреваемый работал в ней в качестве водителя.

МИД Аргентины сообщил, что среди погибших - пятеро друзей из аргентинского города Росарио, приехавших в Нью-Йорк в турпоездку, еще один человек из их компании остается в больнице.

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подтвердил, что один из погибших был из Бельгии, еще три бельгийца госпитализированы.

"Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил заявил, что в последние два года полиция принимала меры, чтобы предотвратить теракты с использованием автомобилей наподобие тех, которые были во Франции и в Германии. Он сообщил, что в районе есть 148 точек проката грузовиков и полиция Нью-Йорка широко проинформировала эти фирмы, что они должны содействовать предотвращению терактов", - говорится в статье.

"Замкомиссара Джон Миллер из отдела борьбы с терроризмом и разведки полиции Нью-Йорка в июне сказал, что после 11 сентября 2001 года террористы планировали около 25 терактов в Нью-Йорке и в большинстве случаев эти планы были сорваны. По его словам, распространенные мишени, которые фигурировали в этих планах, - Таймс-сквер, Бруклинский мост и Международный аэропорт имени Дж.Ф.Кеннеди", - напоминает издание.

Источник: Инопресса