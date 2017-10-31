Россия научила Пола Манафорта всем своим грязным уловкам?

"Не исключено, что спустя много лет историки будут изучать обвинительные документы на Пола Манафорта, чтобы понять, каким способом была достигнута русификация американской общественной жизни", - пишет обозреватель The Washington Post Энн Эпплбаум.
Манафорт обвиняется в отмывании денег, жульничестве с налогами и предоставлении ложных сведений о его клиентуре. Параллельно он учил Трампа вести избирательную кампанию на "антиэлитарной" платформе. "Именно эту тактику Манафорт довел до совершенства в интересах России, действуя на Украине", - пишет журналистка.
Эпплбаум утверждает: в 2006 году Манафорт содействовал "выборам с "этнической нагрузкой", которые сталкивали лбами русскоязычных и украиноязычных при попытке помочь России сохранить влияние в этой стране", в 2008-м помогал проводить кампанию против вступления Украины в НАТО, а в 2010-м способствовал смене имиджа Януковича. "Янукович обвинил действующее правительство в коррупции, объявил, что результаты выборов будут "подтасованы", и, наконец, победил", - говорится в статье.
На взгляд автора, весь этот опыт пригодился Манафорту в 2016 году, поскольку та же тактика применялась Трампом. Эпплбаум находит предостережение для США и в других чертах Януковича: "Он был "антиэлитарным" кандидатом, который оказался намного более коррумпированным, чем существующая элита. Воспользовался служебным положением для личного обогащения. Старался разрушить украинскую конституцию - вначале исподволь, а затем открыто".
Эпплбаум делает вывод: "Часть политического класса и делового сословия США уже долгое время срастается идеологически и эстетически со своими постсоветскими коллегами. Использование компаний-прокладок и счетов в кипрских банках; чрезмерные траты на одежду и дома; глубоко циничная манипуляция межэтническими или межрасовыми раздорами ради победы на выборах - теперь такое поведение стало обычным для специфической группы сомнительных воротил на двух континентах. Если обвинительное заключение соответствует действительности, Манафорт - живое олицетворение этой российско-американской конвергенции. И разумеется, Трамп - ее апофеоз".
Источник: Инопресса