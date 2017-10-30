Испании предстоит испытать прочность своей власти в Каталонии при прямом управлении

Майкл Стотхард, Financial Times

"Испании предстоит решающее испытание ее авторитета в Каталонии: в понедельник министры регионального правительства начнут работу под прямым контролем Мадрида - впервые с тех пор, как страна вернулась к демократии 40 лет назад", - сообщает Майкл Стотхард в Financial Times.

"Некоторые каталонские министры сигнализировали, что откажутся признавать директивы испанского правительства о снятии их с должности, вступившие в силу в эти выходные. Активисты пообещали выйти на улицы, чтобы защитить министров, пытающихся вернуться к работе", - говорится в статье.

"Напряженность в регионе достигла точки кипения в пятницу, после того как каталонский парламент проголосовал за превращение Каталонии в независимую республику. Через несколько часов Мадрид воспользовался исключительными полномочиями, чтобы уволить каталонское правительство, распустить каталонский парламент и взять под контроль каталонские правительственные министерства. Новые региональные выборы будут проведены 21 декабря", - сообщает автор.

"Уже давно имеются опасения, что переход к прямому управлению приведет к стойкой кампании противодействия Мадриду. Открытое противостояние каталонских министров и, возможно, учреждений может поставить испанские власти в сложное положение: им придется понять, как приводить в действие собственные решения, не применяя силу, так как это может еще сильнее воспламенить регион", - заключает Стотхард.

Источник: Инопресса