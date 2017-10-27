Каталония заслуживает "исключительной меры"?

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, по словам журналистов, "ставший знаменитым благодаря 8 секундам независимости", отказался от проведения досрочных выборов. Инициатива перешла к каталонскому парламенту, который в ответ на применение Сенатом Испании чрезвычайной 155-й статьи конституции может провозгласить "одностороннюю независимость". СМИ напоминают об уроках Балкан.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в последний момент отказался от проведения досрочных выборов в регионе, так как невозможно получить "необходимые гарантии от Мадрида", сообщает Die Welt.

Пучдемон имеет в виду применение чрезвычайной 155-й статьи Конституции Испании, решение по которому должен вынести сегодня испанский Сенат. "Правительство премьер-министра Мариано Рахоя получит контроль над каталонским парламентом и полномочия по отставке правительства Пучдемона. Примерно через полгода, по представлениям Мадрида, будут проведены выборы, в которых ни Пучдемон, ни многие другие участия, скорее всего, не примут", - пишет автор публикации Флориан Хаупт.

"Стали бы досрочные выборы, которые Пучдемон отверг, последней возможностью покрасоваться в свете рампы для каталонского политика, ставшего известным не в последнюю очередь благодаря 8-секундной независимости, провозглашенной и тут же отмененной 10 октября?" - пишет журналист, называя главу правительства Каталонии "идеалистом, который всю свою жизнь мечтал о независимости, но в решительный момент проявил нерешительность" и теперь не может обуздать распространяющийся вокруг хаос.

Пучдемон передал инициативу парламенту. По мнению большинства аналитиков, каталонский парламент в качестве реакции на применение 155-й статьи провозгласит "одностороннюю независимость". Значимым сигналом автор считает отставку регионального министра по вопросам бизнеса и образования Санти Вилы, "самого умеренного в команде Пучдемона".

Способны ли вдохновить каталонских сепаратистов распад Югославии и сопровождавшие его процессы? В Барселоне внимательно наблюдают за прецедентами Косово и Словении, пишут журналисты швейцарской Le Temps Жан-Арно Дерен и Лоран Жеслен.

Сегодня, когда существует риск "балканизации" Испании и даже Европы, распад бывшей Югославии дает каталонским руководителям примеры как лучшего, так и худшего - угрозы войны.

Каталонские лидеры охотно упоминают о словенской модели. В июне 1991 года эта республика первой организовала референдум о самоопределении, за которым последовало "замораживание" провозглашения независимости на полгода, чтобы обеспечить начало переговорного процесса.

Тем не менее, две ситуации разнятся, отмечают журналисты. Словенское "да" независимости собрало 88,2% голосов, однако 90,3% избирателей, внесенных в списки, пришли к избирательным урнам - гораздо больше, чем в Каталонии 1 октября. Но самое главное - югославская конституция официально признавала право федеративных республик на самоопределение, в том числе Словении, тогда как испанская конституция никоим образом не признает подобного права за автономными сообществами.

Другой часто приводимый пример - Косово, и Белград не раз выступал против "двойных стандартов" европейских стран, которые признали провозглашенную независимость бывшего сербского автономного края 17 февраля 2008 года, однако противятся сепаратистским устремлениям Барселоны, сообщают авторы статьи и добавляют: "Испания по-прежнему не признает независимость Приштины".

На самом деле, одностороннее провозглашение независимости Косово нарушало принципы Европейской арбитражной комиссии: так называемая Комиссия Бадинтера признала право на отделение за бывшими союзными республиками СССР и Югославии, но не за образованиями более низкого статуса, такими как Косово, которое являлось всего лишь автономным краем, пишут журналисты.

В ответ на обращение Сербии Международный суд 22 июля 2010 года вынес консультативное заключение: декларация о провозглашении независимости Косово "не нарушает каких-либо применимых норм международного права". Такое заключение может вдохновлять Барселону. В свою очередь, возможная независимость Каталонии способна активизировать сепаратистские настроения на Балканах, полагают авторы статьи.

"На фоне беспрецедентного кризиса институтов, спровоцированного борьбой за независимость, а также повального бегства фирм из Каталонии каталонское правительство не отказывается от своих планов создания параллельной экономики", - сообщает журналистка El Pais Урсула О'Куингттонс, ссылаясь на заявление министерства экономики Каталонии. За образец взята программа электронного резиденства в Эстонии.

Наличие "европейского финансового паспорта" особенно важно для предпринимателя, который хочет работать на рынке ЕС. Каталонское правительство заинтересовалось этой программой, так как эта система работает без границ, отмечает автор. "Однако, чтобы сделаться абсолютно децентрализованной страной, Эстония намерена создать свою криптовалюту - "эсткойны", - говорится в статье.

Та же идея есть и у каталонских лидеров. По данным издания, "круги каталонских экспертов по блокчейнам попросили помощи у Виталика Бутерина, основателя Ethereum", а тот "посоветовал им провести ICO для платформы виртуальных резидентов".Также по теме