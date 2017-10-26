Бомба ранила украинского политика. Заговоры с целью убийства учащаются

Эндрю Э. Крамер, The New York Times

"В среду на улице Киева взорвалась бомба, ранив видного политика и убив его телохранителя. Это очередной сложный заговор с целью убийства в городе", - сообщает Эндрю Э. Крамер в The New York Times.

"Украинские власти обвиняют, главным образом, российские спецслужбы в подготовке убийств, которые осуществляются с помощью бомб. В одном случае убийца подобрался близко к своим мишеням благодаря искусно устроенной ловушке. Однако полиция предполагает, что этот последний взрыв имеет отношение к спору с организованной преступностью", - говорится в статье.

"Раненный в среду политик Игорь Мосийчук - популист, член парламента Украины от крайне правой "Радикальной партии" - только что вышел из телевизионной студии, в которой давал интервью, когда было пущено в ход взрывное устройство. Политический комментатор Виталий Бала, участвовавший в интервью вместе с Мосийчуком, также ранен", - указывает Крэмер.

"Полиция не сделала немедленных предположений о мотиве нападения, однако Мосийчук - задиристая фигура, участвующая в политике войны на востоке Украины. Он публично подлавливал и оскорблял российских политиков. В частности, он разместил на YouTube видеозапись с угрозой убить лидера российского региона Чечня", - говорится в статье.