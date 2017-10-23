Восстановление Сирии сулит прибыльные контракты российским и иранским фирмам

"Худшее насилие шестилетней сирийской войны сходит на нет, в то время как правительственные силы президента Башара Асада отвоевали большие области удерживаемой повстанцами территории и "Исламское государство"* вытеснено из своих основных оплотов, - пишет корреспондент Foreign Policy Бетани Аллен-Эбрахимиан. - Однако там, где миллионы сирийский мирных жителей видели разрушения, где сотни тысяч погибли за последние шесть лет, компании в Сирии и за ее пределами теперь видят долларовые значки".

Как сообщает автор, "почти каждый разрушенный мост, дорога, строение и электростанция станут шансом получить потенциально прибыльный правительственный строительный контракт, которые режим скоро начнет раздавать".

"Контракты на восстановление, вероятно, достанутся по большей части фирмам, связанным с Россией и Ираном, которые поддерживают Асада, хотя Китай и Бразилия также заявляют о намерении поучаствовать, - говорится в статье. - Большинство западных компаний не звали, но они и не собирались участвовать: во время Генассамблеи ООН 14 сентября западные страны и государства Персидского залива, выступающие против режима, заявили, что они не будут участвовать в восстановлении Сирии, пока не начнется "политический процесс" по отстранении Асада от власти".

"В апреле 2016 года, вскоре после того, как Россия ворвалась в сирийскую войну, она уже подписала инфраструктурные и другие контракты на сумму почти в 1 млрд долларов, - передает корреспондент. - В ноябре Дамаск пообещал отдавать предпочтение Москве при распределении контрактов, согласно RT. Пара связанных с Кремлем энергетических компаний уже начала вести бизнес в нефтяной, газовой и горнодобывающей сферах в районах, только что зачищенных от "Исламского государства"*. Сирия и Россия даже рассматривают создание нового совместного банка для облегчения таких сделок.

"Однако Дамаск обращается за помощью также и к другому давнему покровителю, - говорится далее. - Ранее в этом году иранские фирмы, связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции, подписали сделки по восстановлению телефонных сетей и шахт, а в прошлом месяце иранские компании заключили массу предварительных соглашений по строительству новых заводов в нескольких сирийских городах, включая Алеппо и Хомс. Также иранские чиновники заявили, что их страна построит в Сирии нефтеперерабатывающий завод".

Источник: Инопресса