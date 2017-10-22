"Девушкой месяца" Playboy впервые станет трансгендер

Майя Салам, The New York Times

Впервые за 64-летнюю историю журнала Playboy его "девушкой месяца" станет трансгендер. Это решение, как заявил в четверг Купер Хефнер, руководящий менеджер издания, соответствует изначальной миссии журнала - принимать меняющееся отношение к сексу, передает Майя Салам в американской газете The New York Times.

"Французская 26-летняя модель Инес Рау появится на развороте ноябрьского номера, который станет первым после смерти отца Хефнера, основателя журнала Хью Хефнера", - говорится в статье. Выбор Рау "ярко свидетельствует о философии бренда", заявил 26-летний Хефнер, главный креативный директор Playboy. "Это правильный поступок. Мы переживаем момент, в который гендерные роли эволюционируют", - цитирует автор Хефнера.

Хефнер заявил, что выбрал Рау на роль "девушки месяца" два месяца назад, потому что она "прелестная" и "замечательная личность", но также чтобы вновь укрепить голос журнала, сообщает журналистка. Когда Рау - которая фигурировала в американском и итальянском Vogue и в рекламной кампании французского модного дома Balmain, узнала, что станет "девушкой месяца" Playboy, она расплакалась от счастья, рассказала сама модель в четверг.

"Однако объявление не обошлось без сопротивления, - говорится далее. - Быстро пролистав страницы Playboy в Facebook, Twitter и Instagram, можно было обнаружить смешанную реакцию. Многие комментаторы выражали поддержку и восхищались красотой Рау, но другие заявляли, что были шокированы или даже пришли в ужас от этого решения".

"Некоторые комментаторы в социальных сетях настаивали на том, что Хью Хефнер никогда бы не позволил женщине-трансгендеру появиться в своем журнале, - пишет Салам. - Но помимо того, что Рау была отобрана за несколько месяцев до его смерти, ее появление не является первым присутствием женщины-трансгендера на страницах журнала - это даже не первое появление самой Рау в журнале. В выпуске за май 2014 года был специальный раздел под названием Playboy A-Z, в котором Рау предстала полностью обнаженной для раздела под названием "Эволюция".

Источник: Инопресса