На Мальте убита журналистка и блогер, расследовавшая коррупционные дела

Жан-Батист Шастан, Le Monde

Дафне Каруана Галиция, обозреватель многих мальтийских СМИ, известная своим крайне популярным блогом, погибла в понедельник рядом со своим домом в результате взрыва в ее машине, пишет журналист Le Monde Жан-Батист Шастан.

Криминальный характер нападения на эту местную знаменитость, у которой было много врагов, не вызывает никаких сомнений, говорится в статье. Кстати, мальтийский премьер-министр Джозеф Мускат, входивший в число излюбленных мишеней Каруаны Галиции, сразу назвал это нападение "варварским". "Сегодня черный день для нашей демократии и нашей свободы слова", - добавил он, к тому же на острове не было политических убийств с 1980-х годов.

Журналистка была скорее близка к оппозиции, она специализировалась на публикации сенсационных новостей и сплетен, компрометирующих местный политический класс. Ее блог на английском языке был одним из самых читаемых на острове, превосходя традиционные газеты, с которыми она порой сотрудничала, хотя большую часть доходов ей приносила издательская деятельность, отмечает Шастан.

В частности, она опубликовала множество статей о причастности близких родственников Муската к "Панамским документам". Сын Каруаны Галиции, находившийся в семейном доме в момент взрыва, работает в Международном консорциуме журналистов-расследователей (ICIJ), партнером которого является издание Le Monde.

Не так давно, в возрасте 53 лет, эта отважная, но противоречивая женщина нажила себе врагов в недрах оппозиционной партии, которую она в мае поддержала на парламентских выборах. В частности, в августе она опубликовала несколько статей о новом оппозиционном лидере Адриане Делла, обвиненном в открытии офшорного счета на острове Джерси, пополняемого, по ее мнению, деньгами от проституции в Лондоне, говорится в статье.

"Она была очень независима в своих суждениях, - сказал Арнольд Кассола, бывший глава мальтийской партии "Зеленых". - Она раскрыла самые громкие скандалы на Мальте. Правда, нажила много врагов из-за того, что порой писала всякие глупости".

Тысячи потрясенных мальтийцев стихийно вышли на улицы в понедельник вечером, чтобы почтить память журналистки и выступить против неприглядного закулисья этой страны-члена Евросоюза с 2004 года, описывает автор статьи. В частности, Делла признал, что это убийство является "прямым следствием полного развала правового государства в стране".

"Все это похоже скорее на Россию, чем на Европу, - считает депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленых" Свен Гигольд, который допрашивал Каруану Галицию в рамках комиссии по расследованию "Панамских документов". - Ее страстью было раскрывать тайные истины, однако в таком замкнутом обществе, как Мальта, делать это особенно трудно".

Источник: Инопресса