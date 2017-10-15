Twitter удалил данные, принципиально важные для расследований в отношении России

Джош Мейер, Politico

"Twitter стер "твиты" и другие данные пользователей, потенциально имеющие невосполнимую ценность для следователей, которые изучают версию о российских манипуляциях этой соцсетью во время выборов 2016 года", - утверждает Politico, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников из сферы кибербезопасности.

"По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными, теперь федеральные следователи полагают, что Twitter был одним из мощнейших инструментов России в русле ее попыток продвигать Дональда Трампа в ущерб Хиллари Клинтон", - пишет журналист Джош Мейер.

"Развертывая армии автоматизированных ботов и фальшивых пользователей, создавая броские хэштеги и фальсифицированные рекламные кампании, неустановленные агенты периодически распространяли через Twitter волны "протрамповских" и "антиклинтоновских" сюжетов, которые были либо лживыми, либо сильно преувеличенными", - говорят официальные лица.

По их словам, значительная часть информации из Twitter, которая могла бы пригодиться для расследования, безвозвратно потеряна.

Одна из причин - корпоративная политика Twitter, защищающая тайну частной жизни пользователей. "Обычно она предписывает, что, как только любой пользователь редактирует или стирает свои "твиты", платные рекламные материалы или весь аккаунт, компания тоже обязана это сделать", - говорится в статье. Причем Twitter обязывает к этому и частные компании, которые в целях маркетингового и иного анализа покупают доступ к его данным.

"Другая причина, на которую указали экс-заместитель исполнительного директора ФБР Роберт Андерсон и другие лица, осведомленные о российских операциях влияния: правила российского "киберискусства" предписывают агентам немедленно стирать все их цифровые следы", - передает Мейер.

"Несколько источников, знакомых со служебной проверкой деятельности россиян, которую сейчас проводит Twitter, говорят, что программисты компании пытаются выяснить, какая информация еще доступна или может быть восстановлена", - говорится в статье.

Источники также отметили, что Twitter вынужден балансировать между интересами борцов за тайну частной жизни и требованиями правоохранительных органов.

Экс-сотрудник ФБР Клинт Уоттс утверждает: "Когда русские набредают на громкую историю или дают ход какой-то грандиозной лжи, они удаляют свои аккаунты. Они очень хорошо умеют убедительно отрицать свою причастность и заметать следы".

"Сенатор Марк Уорнер считает, что Twitter провел лишь минимальную служебную проверку, поискав в своих архивах информацию о связанных с Россией аккаунтах, о которых уже объявил Facebook после собственного расследования. Twitter заявил, что на основе этой информации закрыл 201 аккаунт, ассоциируемый с "Агентством интернет-исследований" - российской "фабрикой троллей", множество сотрудников которой плетут в соцсетях лживые истории. Компания также сообщила, что российский новостной сайт RT, который Twitter связывает с Кремлем, в прошлом году потратил на ее платформе 275 тыс. долларов", - говорится в статье.

Андерсон предостерег: если российские аккаунты не были стерты самими россиянами, вероятно, Путин оставил их нарочно, чтобы сбить американских следователей с толку. "КГБ был одной из самых беспощадных контрразведок, с которыми сталкивались США, а Путин долгое время был офицером КГБ, - сказал Андерсон. - А теперь поставьте его в должности российского президента у руля всей этой скоростной разведки, кибервозможностей и киберопераций - у вас будет очень сильный противник".

Источник: Инопресса